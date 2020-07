Ingezonden | Open brief aan ministers en statenleden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bekend bij redactie aan het woord.

Beste ministers en statenleden…

Waarom zo’n ontzettend starre houding ten opzichte van de voorwaarden die Nederland stelt aan de 3e tranche steun? Met het volgende voorbeeld probeer ik de simpele logica achter de voorwaarden uit te leggen.

Stel je bent een jonge man of vrouw van een jaartje of 25 en woont al enkele jaren op jezelf. Omdat je nog jong bent maak je verschillende verkeerde keuzes in je leven en zit je met een som van 10.000 gulden aan onbetaalde rekeningen. Je zit met je handen in het haar en klopt bij je ouders aan voor hulp. Je ouders zullen je natuurlijk als eerste vragen hoe dat zo gekomen is en jij probeert het ze zo goed mogelijk uit te leggen al dan niet met wat smoesjes. Je ouders hebben gedurende vele jaren gespaard en kunnen je helpen, en geven je die 10.000 gulden zodat jij je rekeningen kunt betalen. Natuurlijk krijg je een preek van ze dat je het huishoudboekje in het vervolg beter moet managen en jij belooft dat stellig.

Onervaren als je bent, heb je twee jaar later weer een achterstand en dit keer van 12.000 gulden. Met de staart tussen je poten klop je weer aan bij je ouders, want dat is de makkelijkste weg. Na ellenlange discussies stemmen je ouders in om je een lening te geven, maar wel onder voorwaarden dat je bezuinigt en dat ze inzage krijgen in je uitgavenpatroon, zodat zoiets niet weer gebeurt.

Ondanks dat je ouders inzage hebben, lukt het je alsnog om een jaar later toch weer een achterstand opgelopen te hebben van 15.000 gulden en weer moet je aankloppen bij je ouders. Je ouders zijn nu boos dat je het alweer zo ver hebt laten komen en de discussies worden grimmiger en de voorwaarden om je weer te helpen zullen strenger zijn. Zo zullen ze van je eisen dat je je dure auto verkoopt en een goedkopere tweedehands gaat rijden, je het abonnement op de sportschool opzegt, je voortaan je kleding bij LaCuracao koopt i.p.v. bij Hugo Boss enzovoorts. Jij stemt in en je ouders lenen je voor de derde keer geld.

Je raadt het al, een paar jaar later is het weer zo ver. Je achterstand is opgelopen naar 20.000 gulden. Maar dit keer is het niet direct je eigen schuld. Je hebt een minder goed betaalde baan moeten aanvaarden door de economische malaise, je ex heeft je besodemieterd en je achtergelaten met onbetaalde rekeningen enzovoorts. Echter heb je ondanks deze tegenslagen te weinig gedaan om verder te bezuinigen om ervoor te zorgen dat je niet weer in de problemen zou komen. En eenmaal weer op de stoep bij je ouders zullen zij je daarop wijzen. Ze besluiten je weer te helpen, maar de voorwaarde is nu super streng; je salaris wordt gestort op hun bankrekening, zij betalen voortaan jouw rekeningen en geven je daarnaast een beetje leefgeld voor boodschappen. Je ouders zien geen andere oplossing om ervoor te zorgen dat je over een paar jaar niet weer op hun stoep staat. Gedurende een periode van een paar jaar zullen ze je proberen te leren hoe je jouw huishoudboekje op orde krijgt.

Natuurlijk stem je in, want het alternatief is dat de schulden direct opeisbaar worden, je daardoor uit huis gezet wordt en je dus alles kwijt bent. Natuurlijk begrijp je dat je ouders zulke voorwaarden stellen, want je hebt laten zien dat je het op jezelf niet kan. Natuurlijk neem je hun hulp aan met open armen en geef je je autonomie deels weg.

Want het alternatief is complete armoede!

Het hele voorbeeld kun je ook omdraaien, waar jij dan de ouder bent en je zoon of dochter komt bij jou aankloppen. Jij zult ook zo handelen in plaats van maar blijven geven.

Het is geen verwijt aan de zittende regering, maar wel aan alle regeringen die we gehad hebben. We hebben laten zien dat we het niet zelf kunnen. Curacao is de dochter van moeder Nederland, die niet oneindig kan blijven helpen als er niets verandert. Curacao heeft de afgelopen 10 jaar een rommeltje gemaakt van het huishoudboekje en niet genoeg of verkeerd bezuinigd. Daardoor zijn de voorwaarden van Nederland zo streng, niet uit oogpunt van rekolonisatie en niets in de trend van de WIC.

We zijn een te klein land om 700 miljoen te bezuinigen, Zeker als je in je achterhoofd weet dat de inkomsten van de overheid drastisch minder zullen zijn met een hoge werkloosheid.

We gaan kapot zonder de hulp van Nederland, dat is zeker.

Dus, overheid, slik de bittere pil en zet je ego (voorlopig) aan de kant.

In plaats van deze starre nee, we tekenen niet, onderhandel met Nederland over een goede invulling van de taken en bevoegdheden van de nieuwe entiteit en eis dat er naast financiële hulp ook kennisoverdracht is vanuit diezelfde entiteit. We hebben namelijk niets aan een entiteit dat handelt als een schooljuf en alleen maar zegt dit mag wel en dit mag niet.

Naam en adres bij redactie bekend,

Curacao