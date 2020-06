Ingezonden | Open brief aan onderwijsminister Rhuggenaath

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Nienke Peereboom aan het woord.

Beste Minister van Onderwijs,

Mij is ter ore gekomen dat u van plan bent om het vak Duits maar te schrappen. Waarom zou u dat in godsnaam doen? We hebben hier op het eiland een groeiende Duitse toeristenstroom (ik laat Covid even buiten beschouwing) en veel leerlingen die nu dat vak op school leren hebben daar baat bij in hun toekomst.

Hoe fantastisch zou het zijn als wij hier de Duitse toeristen zouden kunnen krijgen die eigenlijk weinig tot geen andere talen beheersen maar toch naar onze regio willen komen en dan hier op Curaçao terecht kunnen omdat wij de jeugd, ONZE TOEKOMST, de kans geven om de taal te leren op school?

Met uw plannen ontneemt u deze toekomst van het eiland en blijven die speciale mensen die geen word over de grens spreken weg. Los hiervan vind ik het zeer kwalijk dat er dan nog maar 1 prive school (Vespucci) het vak Duits aanbiedt, is het niet zo dat het de bedoeling is dat de jeugd ongeacht hun thuissituatie gelijke kansen moet krijgen? Wat als nou een Havo of VWO leerling graag Duits wil doen, de enige plek waar ze terecht kunnen is dan op een school die Naf 18.000 tot 22.000 per jaar kost. Wat is er gebeurd met iedere jongere krijgt dezelfde kans qua onderwijs?

Ik weet niet hoe het met uw financieen gesteld is maar het gros van onze maatschappij kan dat niet opbrengen. Wij hebben hier de min of meer ideale situatie dat er 1 openbare school (KAP) de mogelijkheid geeft en ELKE jongere dat vak kan kiezen, wilt u dat echt ontnemen en de jeugd dus beperken in hun toekomst? Waarom het vak Duits, en niet het vak Frans of beide? Qua leerlingen aantallen is dat vergelijkbaar.

Het excuus dat een docent niet 100% gecertificeerd is gaat er bij mij niet in, ik heb op een VSBO meegemaakt dat een biologie leerkracht ook maar scheikunde deed zonder enige achtergrond…..en zo zijn er vast nog veel meer voorbeelden. FEIT is dat het vak Duits op KAP en A.Tasman niet een vak is waarmee leerlingen zakken, dus automatisch betekent dat dat er goed les gegeven wordt want het CSE is nog altijd wat ook in Nederland gegeven wordt (los van het feit dat het al TIG jaar door de onderwijs inspectie is toegestaan vanwege ervaring in lesgeven op andere vlakken en het de moedertaal is van de leerkracht) .

Beste Minister van Onderwijs, denk nog eens een keer na, we hebben ALLE toeristen straks brood en brood nodig, en elke toerist die er binnen wil komen alleen om het feit dat er Duits sprekende locals zijn is er een die we anders niet hebben!

Nienke Peereboom,

Curacao

P.S. ik heb 3 kinderen die Duits hebben gehad op KAP, en alle 3 hebben ze er ENORM veel voordeel van! Nummer 4 was VSBO instroom en die heeft het helaas niet kunnen volgen.