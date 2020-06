Ingezonden | Open brief aan regering en parlement

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Selwyn Maduro aan het woord.

Vooropgesteld: de brandstichting en vernielingen die verspreid op ons eiland plaatsvonden, zijn op geen enkele wijze goed te praten. Terecht vinden veel mensen deze acties onbegrijpelijk.

Wat wel begrijpelijk is, is de frustratie over de manier waarop de regering omgaat met de Nederlandse eis om 12,5 procent te snijden in de overheidskosten, als voorwaarde voor steun om de coronacrisis te doorstaan. Terecht mag men zich afvragen of dit niet beter kan.

Een voorbeeld: Net als Curaçao heeft ook de KLM forse steun van de Nederlandse regering nodig om te kunnen overleven. De KLM krijgt een steunpakket van 3,4 miljard euro. Eén van de strikte voorwaarden is dat de KLM zijn kosten met 15 procent verlaagt. Om dit te bereiken snijdt de KLM onder andere in salarissen van het personeel, maar wel volgens een glijdende schaal. Wie meer dan drie keer modaal verdient, zal tenminste 20 procent inleveren. Het modale inkomen is in dit geval het inkomen dat de grootste groep werknemers bij de KLM verdient. Wie minder dan drie keer modaal verdient, levert een kleiner percentage in dat volgens een glijdende schaal naar draagkracht wordt berekend. Ook mag de KLM voorlopig geen bonussen uitgeven en geen dividend uitkeren.

Curaçao kent al een glijdende schaal in de belastingsfeer. Waarom wordt een dergelijk systeem niet toegepast bij het verlagen van salarissen? Het modale salaris bij de Curaçaose overheid is volgens CBS-gegevens rond de 4.000 à 4.500 gulden per maand. Stel dat men het principe van de glijdende schaal toepast. Het modale salaris wordt dan 10 procent verlaagt. Voor diegenen die drie keer het modale inkomen verdienen, geldt een verlaging van 20 procent. Voor salarissen die onder het modale inkomen liggen, zakt de verlaging geleidelijk naar 1 procent voor de laagste salarissen.

Uitgaande van het aantal ambtenaren komt men over de hele linie uit op de vereiste gemiddelde verlaging van 12,5 procent, maar dan wel naar draagkracht verdeeld. Ook een optie is om het personeel een extra procent te laten bijdragen aan hun eigen pensioenkosten in plaats van dat procent van hun salaris af te trekken. Zo komt dat deel van hun ingeleverde geld uiteindelijk in hun eigen portemonnee terecht.

Ditzelfde patroon van verlaging naar draagkracht kan men ook toepassen voor gesubsidieerde stichtingen, overheidsbedrijven, de Centrale Bank etc., uitgaande van het modale inkomen in die sectoren.

En dan niet bij voorbaat roepen dat de overheid juridisch geen poot heeft om op te staan, want dat is de wereld op zijn kop. De overheid moet doen wat het beste is voor iedereen, en aan de werknemers overlaten of ze de maatregel wel of niet voor vernietiging aan de rechter voorleggen.

Selwyn Maduro,

Curaçao