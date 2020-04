Ingezonden | Oproep aan Kabinet Rhuggenaath: inleveren salarissen publieke sector

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

OPROEP AAN KABINET RHUGGENAATH:

LAAT PER DIRECT DE HELE PUBLIEKE SECTOR SALARIS INLEVEREN EN BEGIN MET UZELF.

Geachte heer Rhuggenaath,

De huidige corona crisis is niemand ontgaan op dit eiland en op de hele wereld. Doch deze crisis is niet slechts een medische crisis, het is ook een economische crisis.

Ik denk dat ik namens het eiland spreek wanneer ik zeg dat dr Gerstenbluth momenteel de enige is op wie het eiland kan vertrouwen. U, en het gehele kabinet, hebben tot op heden geen leiderschap laten zien. Ja, u heeft de aanwijzingen van Gerstenbluth opgevolgd, dank daarvoor.

Doch daarna had u als leider op moeten staan en dit eiland door de economische crisis heen moeten gaan lozen.

Bij vrijwel de gehele bevolking zijn de salarissen tot stilstand gekomen, bedrijven hebben geen inkomsten meer en dus wordt er ook geen belasting meer afgedragen. Dat laatste was geheel te verwachten, een kind op de lagere school had dat nog kunnen bedenken. Minder belastingopbrengsten betekent dus ook dat u, als regering, minder te besteden zult hebben.

Iedereen die een inkomen heeft weet, dat wanneer het inkomen omlaag gaat, men de uitgaven zal moeten verminderen. Echter uw regering heeft daar totaal geen besef van. Het geld spenderen gaat onverminderd voort en dat dit niet oneindig door kan gaan moge duidelijk zijn.

U heeft in een persconferentie een keer opgeroepen tot SOLIDARITEIT. Ik vraag mij af of u, de regering, de ambtenaren, de gehele publieke sector weten wat solidariteit inhoudt. U praat er leuk over, maar daar blijft het bij, het zijn loze woorden.

Solidariteit komt er in de praktijk op neer dat wij iets SAMEN doen en in dit geval betekent dit dat wij als GEMEENSCHAP door deze crisis moeten komen en dus niet als 2 groepen, te weten zij die wel salaris hebben en zij die geen salaris hebben.

Een echte leider verbindt het volk, een echte leider leidt van voren, niet vanuit de achterhoede. Een echte leider geeft het goede voorbeeld. U bent minister-president, doch u leidt in het geheel niet, niet van voren, maar ook niet van achteren, u leidt vanaf een andere planeet, maar ik heb geen enkel idee aan wie u denkt leiding te geven.

Een goed leider had deze situatie kunnen zien aankomen, want dat corona naar het eiland zou komen was eind januari al bekend. Op dat moment had u aan plannen moeten gaan werken om de economie te ondersteunen, doch dat heeft u nagelaten. Ik weet dat bij velen op het eiland het verwachtingsniveau van onze politici zeer laag is en ik weet ook dat veel politici en ambtenaren niet adequaat zijn opgeleid om weloverwogen beslissingen te maken. Maar dat er in het hele ambtenarenapparaat niemand te vinden zou zijn die een voorstel heeft gedaan om een contingency plan te maken is voor mij onbestaanbaar. U, als minister-president, had dit in goede banen moeten leiden, doch ook daar heeft u in gefaald.

Uw eerste actie als minister-president, na het afkondigen van de corona maatregelen, zou moeten zijn geweest de aankondiging dat uw salaris, en dat van de overige ministers, tot 1 NAF zou worden gereduceerd. Dat zou dan nog altijd 1 NAF meer zijn dan het grootste deel van de bevolking en ik weet zeker dat u uw schaapjes al zeer lang op het droge heeft, dus kom aub niet aan met de mededeling dat u het zich niet kunt veroorloven.

Hoe denkt u leiding te kunnen geven wanneer u de bevolking vraagt offers te brengen, offers die u vervolgens zelf weigert te brengen?

Wanneer u uw geschiedenis had gekend dat had u kunnen weten dat Lee Iacocca destijds Chrysler heeft gered en zijn eerste actie was inderdaad zijn salaris op 1 USD per jaar zetten. Met die maatregel kreeg hij iedereen met zich mee, hij snoerde alle kritici de mond en kon op die manier draagvlak creëeren voor zijn maatregelen, verkreeg zo financiële adem, waarmee hij de banen van de werknemers kon redden en op die manier klom Chrysler weer uit het dal.

Afgelopen week zijn de salarissen van u, de regering, de politici, de ambtenaren en de gehele publieke sector weer uitbetaald alsof er niets aan de hand is. In veel gevallen spreken we over bedragen van meer dan tienduizend guldens en in een aantal gevallen spreken we over bedragen van vele tienduizenden guldens en dit in een tijd waarin 15.000 mensen vrijwel zonder inkomen zitten. En zoals het er nu uitziet zal dit de komende maand wederom het geval zijn. Het kost de Curacaose belastingbetaler enige tientallen miljoenen per maand

Vandaag wist u echter schaamteloos te melden dat er de komende maanden 400 miljoen euro, oftewel 800 miljoen gulden, nodig is om het eiland overeind te houden. Een betere omschrijving zou zijn geweest: ‘om de salarissen van mij, de regering, ambtenaren en onze vrienden te kunnen garanderen’.

Het mag de gemiddelde inwoner wellicht zijn ontgaan, maar mij niet, het geld dat Nederland aan Curacao zou moeten lenen is afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler !

Schaamteloos durft u de bevolking van een ander land te vragen een offer te brengen voor Curacao, een offer dat u en uw regering zelf niet wensen te brengen !

U vraagt om de solidariteit van Nederland met Curacao, doch zelf wenst u niet solidair te zijn met uw eigen bevolking noch met degenen die solidair met dit eiland zouden moeten zijn. Het geeft aan hoe diep u en velen met u op dit eiland gezonken zijn.

Derhalve mijn oproep en dringend advies:

Alvorens u de Nederlandse bevolking om een offer vraagt breng eerst zelf het hoogst noodzakelijke offer, namelijk het aanpassen van de salarissen van de gehele publieke sector aan de huidige, gewijzigde omstandigheden.

Het is hopelijk toch ook nu voor u zo langzamerhand wel duidelijk dat deze huidige crisis niet in een paar maanden voorbij zal zijn. Wellicht dat de bevolking op het eiland weer vrij zal mogen bewegen, doch de toeristenindustrie zal nog vele maanden werkloos thuiszitten. Zolang corona over de wereld dwaalt en er geen werkend vaccin of medicijn is zal Curacao geen toeristen kunnen ontvangen. De gevolgen daarvan zijn, neem ik aan, wel bekend.

In dat geval praten we nog altijd over meer dan 10.000 werknemers die dan nog geen werk of inkomen hebben. En dat laatste houdt in dat zij financiële steun hard nodig hebben gedurende al die tijd. En dat is dus een periode die veel langer gaat duren dat slechts 3 maanden. Het zal hopelijk toch ook voor u wel duidelijk zijn dat dit eiland niet door kan blijven gaan met ongelimiteerd lenen in Nederland. Onze schuldenlast zou onoverbrugbaar worden en uiteindelijk draaien we dan op die manier onze economie alsnog de nek om. Dit hebben we al in de jaren 90 en begin van het nieuwe millenium gedaan, uiteindelijk moest Nederland dit eiland saneren.

Het idee dat we na corona weer teruggaan naar de oude situatie moeten we dan ook maar heel snel leren vergeten, dat gaat niet gebeuren. De wereld staat in brand, de levens van velen worden vernietigd en de economiën van landen gaan hard onderuit. Wat in vele decennia is opgebouwd wordt nu in korte tijd vernietigd.

We zullen er niet aan ontkomen geld te lenen in Nederland, maar dan zijn we als eiland verplicht om zelf al het mogelijke te doen om het te lenen bedrag ten eerste zo laag mogelijk te houden en ten tweede om het zo goed mogelijk te besteden.

Het eerste kunnen we doen door een herverdeling van de beschikbare middelen. Dit zijn uitzonderlijke tijden en vragen dus ook om uitzonderlijke maatregelen. Alle salarissen in de publieke sector kunnen en moeten worden teruggebracht tot een absoluut minimum. Het is in deze tijden niet verantwoord door te gaan met geld uitgeven aan salarissen, welke zijn gebaseerd op een economische situatie uit het verleden. Er is zijn een aantal sectoren, welke u mag overslaan en dat zijn uiteraard de verpleegkundigen.

Het zo goed mogelijk besteden kan worden bereikt door het toekennen van het geld aan onze bevolking uit te besteden aan Nederland. Het kan niet zo zijn dat personen in deze tijd nog een poging kunnen wagen om het geleende geld in hun achterzak te laten verdwijnen.

Wanneer we ons hier aan houden komt het er in de praktijk op neer dat solidariteit ook echt solidariteit gaat inhouden.

Ik weet dat u snel zult komen met gemaakte afspraken en rechten, doch deze zijn vrij eenvoudig buiten werking te zetten. Het kan niet zo zijn dat 1 deel van het eiland alle rechten heeft en het andere deel de verplichting hen te onderhouden. Is het niet nu dan is het wel in de toekomst door verhoogde belastingen om het geleende geld weer af te betalen.

Het is dus noodzakelijk dat de u en de gehele publieke sector worden gereduceerd in salaris tot een niveau dat zij hun vaste kosten kunnen betalen en dat wordt dan aangevuld met geld om van te eten en drinken. Dit zal beduidend minder zijn dan wat men nu ontvangt. Het is dus niet de bedoeling om een symbolisch gebaar te maken van 100 NAF per maand korting op het salaris. Ik praat hier echt over inleveren van vele duizenden guldens en voor sommigen vele tienduizenden guldens per maand. Doch het geld dat hiermee wordt uitgespaard kan worden gebruikt om degenen die momenteel geen enkele cent hebben in leven te houden. Het voorkomt ook dat we hier uiteindelijk te maken gaan krijgen met een volksoproer.

Het is jammer dat ik dit in een open brief aan u moet vragen. Ik heb lange tijd de hoop gehad dat u over de morele en ethische capaciteiten zou beschikken zelf in te zien dat de salarissen van u zelf, uw regering, alle politici en de gehele publieke sector zouden moeten worden aangepast.

U beschikt kennelijk niet over een moreel kompas, u bent ook geen leider, geen van uw ministers en geen van de overige politici is dat, derhalve beter dat u naar goede adviezen luistert. En wanneer u denkt dat dit niet nodig is. Geloof me, zelfs de meest corrupte landen in Europa hebben deze maatregelen al genomen en helpen daarmee de situatie in hun land te stabiliseren.

Sla dit advies in de wind en ik kan voorspellen dat u over 1 tot 2 maanden te maken gaat krijgen met een volksopstand. Een bevolking zonder eten, zonder werk, zonder geld, maar die wel moeten betalen om een ander deel van de bevolking van geld te voorzien, zo’n bevolking blijft niet thuis zitten. In 1969 hebben we mogen zien wat er kan gebeuren, u bent momenteel bezig een 2e 1969 in de wieg te leggen. In het geval u het niet snapt, u heeft de schakelaar van een tikkende tijdbom in uw hand. Het is aan u deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken.

Een zeer bezorgde burger van dit eiland,

Curacao

Naschrift KKC:

Paul de Geus (UTS en CETX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd