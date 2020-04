Ingezonden | Opschaling van maatregelen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Liesbeth de Koning aan het woord.

Vandaag kwam per app binnen welke auto op welke dag op de weg mag zijn voor noodzakelijke boodschappen, apotheek- of pompstationbezoek. Paniek in eerste instantie; in tweede instantie het idee dat het om een 1 aprilgrap gaat en je je dus niet druk hoeft te maken.

Op zaterdag 4 april vliegen wij, langblijvende Nederlanders, terug naar Amsterdam. Daartoe moeten wij op Hato zijn. Maar dat kan niet. Buren die ons anders brengen, hebben de verkeerde letter op hun nummerplaat. Chauffeur en twee vertrekkende passagiers in de auto, dus 3 in totaal, past niet in de anti-coronamaatregelen die op het eiland zijn getroffen. Huurauto’s zijn tijdelijk uit de verzekering gehaald. Er is voor ons geen busverbinding beschikbaar. De politie controleert of ieder wel voldoet aan de regelgeving. En lopen naar de luchthaven mag ook niet, want we mogen ons niet op straat bevinden.

Advies was te mailen naar [email protected] Daar kwam meteen een (standaard)- antwoord op, bedoeld voor mantelzorgers en het andere advies was te mailen naar juist dat adres waar naar gemaild was! Daar hadden we niets aan. Gebeld naar het nummer 9320 dat voor dit soort problemen openstaat. De wachttijd was zo lang dat het beltegoed dit niet heeft overleefd. Met andere telefoon gebeld naar een ander nummer dat daarvoor staat. Melding: ‘disconnected’.

Uiteindelijk maar in de auto (!!) gestapt en naar Politur gereden. Daar was een agent die het probleem begreep en aangaf dat met de reisbescheiden het toch mogelijk moest zijn gewoon naar de luchthaven te worden gebracht. En nu maar hopen dat dat zo is. Laat duidelijk zijn dat we het streven van de regering om de impact van de pandemie op het Curaçaose gezondheidsstelsel te verminderen onderschrijven.

Maar over deze maatregel lijkt vooraf onvoldoende nagedacht. Het meest zichtbare effect was dat iedereen in de stress schoot en onverwijld weer aan het hamsteren sloeg met Venezolaanse rijen voor de supermarkten als gevolg. Het was een dag van ongekende stress, terwijl we Curaçao zo waardeerden om de relaxte sfeer.

Liesbeth de Koning,

Curaçao