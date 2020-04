Ingezonden | Overtuigd gekozen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Fred Rabeling aan het woord.

De Nederlandse Antillen waren niet succesvol bestuurbaar omdat Bonaire een blok aan het been was, Sint Maarten regelmatig dwarslag en Saba en Sint Eustatius een dusdanige wippositie innamen dat deze eilanden ook de landsregering konden maken en breken, tevens frustreerden de twee bestuurslagen op Curaçao elkaar regelmatig.

Althans dat was mijn overtuiging toen ik in 2009 voor de autonome status van Curaçao in het Koninkrijk koos. Inmiddels hebben wij bijna tien jaar deze autonome status. Wat heeft het ons gebracht? Ik noem een beperkte selectie:

– Een valse start met een compleet incapabele, ja zelfs onbetrouwbare, regering waarvan de eerste minister, voor zijn in die periode uitgehaalde streken, alweer een tijdje op staatskosten opgesloten zit; om over de toenmalige minister van Financiën maar niet te spreken.

– Een (nog steeds) parlementslid dat een oplichtersstreek met mondkapjes (hoe ironisch ook in deze tijd) heeft uitgehaald.

– Meer dan zeventig ministers in minder dan tien jaar tijd; meer dan tien ministers op zo’n – voor een land in ontwikkeling

– essentiële post als Onderwijs.

– Een onderwijssysteem dat steeds verder achteropraakt; het niveau van instroom in het voortgezet onderwijs loopt steeds verder terug.

– Onderwijsinspecteurs die nog niet eens een mbo-niveau hebben.

– Stichtingen in het onderwijsveld (FPI en FMS) waar de minister geen greep op heeft en ieder vrolijk zijn eigen weg gaat (op ’s Lands kosten).

– Het nieuwe ziekenhuis dat qua kosten gierend uit de hand is gelopen.

– Het opzetten van een Wellness Centrum met eigen bestuur en budget; waarom niet integreren in de bestaande gezondheidszorg?

– Een bank die al meer dan zeven jaar onder toezicht staat van de Centrale Bank, vervolgens toch nog onderuitgaat (althans zie vandaag maar je tegoed op te halen).

– De chaos bij de Centrale Bank waar een (voormalig) president zijn eigen koninkrijk had gecreëerd en een vervanger met een internationale status die binnen een paar maanden de pijp aan Maarten heeft gegeven; reden onbekend, doe maar een gok!

– Een luchtvaartmaatschappij die met vele miljoenen

– tegen beter weten en ervaring in

– met geld van de belastingbetaler in de lucht werd gehouden, om uiteindelijk toch naar de verwachte zielen te gaan.

– Jaarrekeningen van het land waar geen goedkeurende verklaringen voor worden afgegeven door de Rekenkamer omdat de afwijkingen structureel exorbitant en onverklaarbaar zijn. (In 2018 alleen al 45 miljoen gulden onterecht aan salarissen van ambtenaren uitbetaald vanwege een gebrekkige personeels- en salarisadministratie).

– Compleet uit de hand gelopen structuur van overheids-nv’s en -stichtingen, waar buitenproportionele vergoedingen worden betaald.

– Een economie die de laatste tien jaar alleen maar gekrompen is; terwijl de wereldeconomie gegroeid is. Het staat buiten kijf dat de bestuurders niet de negatieve invloed van de situatie in Venezuela kan worden aangerekend, uiteraard evenmin de huidige coronacrisis; echter wel de hele lijst (en meer!) als hiervoor genoemd.

Bestuurders van verschillende politieke partijen en regeringen – het ‘politiek collectief’ – zijn hiervoor verantwoordelijk. Een land met 150.000 inwoners dat zelfverzorgend dient te zijn, is – vanwege de omvang en beperkte economische slagkracht – welhaast een onmogelijke zaak in de huidige wereld waarin landen elkaar opzoeken en samenwerken.

Naar mijn mening is Curaçao, met alle verplichtingen die een land toebehoren en voor zover wij enigszins de Europese levensstandaard willen aanhouden, eenvoudigweg niet financierbaar. Goedbedoelde aangekondigde aanpassingen van veel te hoge salarissen is te laat en absoluut onvoldoende.

Hoe lang willen, maar vooral kunnen, wij doorgaan met deze kostbare en inefficiënte werkwijze ten gunste van enkelen en ten koste van velen en vooral de jeugd? Onderwijs, volksgezondheid, volkshuisvesting, armoedebestrijding en bovenal financiën zullen naar een ander platform getild moeten worden. Het roer moet om!

Ik ben voorstander van een vergaande integratie met Nederland; noem het gemeente, provincie, BES-C of wat dan ook. Er zal een beweging moeten komen die dit voorstaat, met als doel een referendum waarbij een tijdige, transparante en goed geïnformeerde bevolking overtuigd kan kiezen.

Fred Rabeling,

Curaçao