Ingezonden | Overwegingen: quarantaine SI karantena NÒ

Vandaag laten we Ruben Suriel aan het woord.

Met deze Corona virus zal het beleid om de 7 tot 10 dagen “voortschrijdend” aangepast moeten worden omdat de mensheid simpelweg nog te weinig weet over de ziekte.

Het is zeer laudabel dat het de authoriteiten op Curaçao gelukt is onze gemeenschap coronavrij te houden voor de laatste 10-12 weken.

Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch blijven dat dit een compleet onhoudbare situatie is op mid/lange termijn voor zowel Curacao als het Koninkrijk.

Wij hebben gedurende de eeuwen op Curaçao een gemeenschap opgebouwd dat voor 80% afhankelijk is van handel en diensten met buitenland en buitenlanders.

Er komen via HATO duizenden mensen normaal binnen met mogelijk alle soorten besmettelijke ziektes als HIV, TB, hepatitis etc etc. Ik ken in mijn vrij kleine kennissen kring 2 lokale personen die behandeld moesten worden voor Tuberculose. TB is hier altijd geimporteerd! En dat TB weer de kop opsteekt is begrijpelijk, maar is hier nu niet ter sprake.

Met voortschrijdend inzicht zal er in koortsachtige pas, asap een nieuwe collectieve “modus vivendi” gezocht moeten worden v.w.b. menselijk verkeer tussen Curaçao en de rest van de wereld.

Ik vrees dat quarantaine (nu voor 14 dagen) geen optie zal zijn als we een “open economic society” willen blijven waar één van onze pilaren (van de gediversifieerde verdien model) voor 30% toerisme zal zijn en zal blijven.

Ruben Suriel

+5999 669-0470 (WhatsApp)