Ingezonden | Positieve ervaring met hulpverleners

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wilbert Kruiver aan het woord.

Positieve ervaring met hulpverleners Een heerlijke uitdaging om ‘de berg’ te gaan veroveren in onze vakantie op Curaçao. Maar o wee, wat kan het anders aflopen dan je wilt. De top halen ging eigenlijk best goed. Genoeg rust en steeds een stukje verder kom je uiteindelijk aan de top. De terugweg ging anders dan verwacht. Heel voorzichtig, achteruit lopend de afdaling begonnen. Prima in het begin.

Totdat mijn ene voet de grip verloor en ik in een split second mijn evenwicht kwijt was. Achterover vallend in een halve salto kwam ik tussen twee rotsblokken terecht met mijn hoofd naar beneden gericht en benen omhoog. Dat is echt niet goed! In no time kwamen er mensen om mij te helpen. Na even bijgekomen te zijn, was al snel duidelijk dat ik niet meer kon lopen.

Gelukkig waren vrienden mee met een telefoon om hulp in te schakelen. Na ongeveer een half uur, misschien drie kwartier kwam de eerste hulpverlener. De parkranger Briand gevolgd door zijn collega’s, Edwords en Rowengelo. Op de achtergrond bleken er nog veel meer instanties gealarmeerd te zijn. Brandweer uit Barber, kustwacht en Politur waren ook op de hoogte. Mijn enkel was er niet goed aan toe. Met name mijn hiel deed erg veel pijn. Ik kreeg van een Amerikaanse verpleegster Cary, ook de berg op aan het klimmen, wat pijnstillers die hun werk snel deden. De brandweer kwam inmiddels ook met veel mensen naar boven met brancard. Een plan werd gemaakt hoe ik de berg af zou gaan.

Ongelooflijk wat een inzet deze mensen doen om iemand te redden. Een heel nieuw pad werd vrijgemaakt om bij de naastgelegen berg te komen waar de antennes opgesteld staan. Met slepen over de grond en heel veel tilwerk kwam ik, na ruim twee uur, uiteindelijk boven waar de parkrangers en brandweer hun auto’s hadden staan.

Daarna ging het snel. Een ambulance stond beneden aan de berg klaar om mij naar het ziekenhuis te vervoeren. Dit bleek bij aankomst niet meer nodig. Na een korte medische check van hen mocht ik met mijn vrouw zelf richting ziekenhuis. De Politur nam het vanaf dat moment over en begeleidde ons naar het ziekenhuis. Zelfs naar de apotheek werden wij begeleid. De röntgenfoto’s gaven niets aan van botbreuk gelukkig. Rust en pijnstillers gaan mij weer beter maken.

Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken, vandaar dit stukje in de krant. Echt heel veel respect voor iedereen die mij geholpen heeft. De parkrangers, drie man, de brandweer, geen idee hoeveel. Grandy was er ieder geval wel bij. En natuurlijk de twee mensen van Politur, dank dank dank. Echt, jullie hebben superwerk laten zien.

Jullie hebben ons gerustgesteld en altijd een veilig gevoel gegeven in deze gevaarlijke situatie. Dank nogmaals en volgend jaar komen wij zeker terug. Met vriendelijke groet en allen een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst.

Wilbert Kruiver en Willy Sybesma.

Wilbert Kruiver,

Nederland