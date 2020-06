Ingezonden | Raspa nan….

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

In amper twee weken tijd hebben wij helaas twee verkeersdoden te betreuren door roekeloos rijgedrag. Jaren geleden leverde de bekende Raspa-ploeg goed werk op het gebied van verkeersveiligheid.

De ploeg is echter plotseling om schijnbaar juridisch technische motieven opgedoekt als ik de experts mag geloven. Jammer genoeg is er hiervoor nooit meer een goed alternatief gekomen.

Meneer Girigorie, haalt u a.u.b. die file weer uit het stoffige archief en trek dit recht. Het lijkt mij in ieder geval minder complex dan die 600 kilo waar we toch nooit meer wat van zullen horen. Albert Comenencia, Curaçao Bla Bla Ik denk dat ik nu eindelijk weet waarom het zo lang duurt voordat we onze problemen hebben opgelost op dit eiland. Er lopen te veel burgers rond met een diploma Bla Bla-kunde op zak.

Iedere uitdaging, ieder probleem, iedere issue wordt meteen volgens het Bla Bla-principe aangepakt. Veel praten, veel vergaderen en af en toe wat herrie schoppen. Maar vooral zelf géén werkbare oplossing aandragen.

Albert Comenencia,

Curaçao