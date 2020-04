Ingezonden | Reactie op ‘RMR kan geschiedenis schrijven’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Shandrix Fernando aan het woord.

Kabinet-Rhuggenaath kan geschiedenis schrijven

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de charmante wijze waarop in het in hoofde vermelde commentaar een brug wordt geslagen tussen de positie van Nederland in Europa en de positie van de Caribische landen in het Koninkrijk. In de laatste alinea worden spijkers met koppen geslagen: de eilanden hebben geen buffers opgebouwd of kunnen opbouwen door hun schaal en het ligt voor de hand dat ná de coronacrisis een debat komt over de staatkundige toekomst van de Caribische eilanden.

De huidige positie van Nederland in EU verband naar aanleiding van de opstelling van Wopke Hoekstra in relatie tot de steun aan Italië en Spanje, maar vooral ook de manier waarop premier Rutte dat vervolgens (noodgedwongen) oplost, dient voor de Caribische landen, maar in het bijzonder Curaçao, te gelden als een spiegel voor eigen handelen in onze relatie met Nederland. In het commentaar wordt ons onvermogen om een buffer op te bouwen deels toegerekend aan onze schaal.

Dat kan opgelost worden door deel te vormen van een groter geheel. Dat dacht het Koninkrijk (lees: Nederland) ook, waardoor men heeft gekozen om een stuk autonomie op te geven en deel te nemen aan de Europese Unie. De hamvraag in dezen is dan: hoe komt het dat Nederland – als klein land in Europa – toch meer buffer heeft kunnen opbouwen dan zijn grotere broers en zussen in Europa, zodanig dat zijn onwil om te helpen überhaupt voor zoveel commotie zorgt?

Nederland ervaart zichzelf en heeft zichzelf nooit als ‘klein’ ervaren. Als klein land is Nederland altijd – en vaak genoeg succesvol -, met eigen belang voorop, de strijd aangegaan met de grote jongens van alle tijden, waaronder Spanje. Onze geschiedenis is daar getuige van.

De huidige Europese polemiek is enkel een voorbeeld waar Nederland als klein land wederom (mede) de toon bepaalt. Zie hier dan ook onze belangrijkste les in dit kader: schaal is geen nadeel, mits verstandig met de verschillen wordt omgegaan en wij bereid zijn offers te brengen (inclusief strijden) voor ons doel.

Willen wij succesvol het debat kunnen voeren, dan moeten wij lang genoeg voor de spiegel staan en beseffen dat het resultaat van welke onderhandeling dan ook valt of staat met de voorbereiding. De voorbereiding moet juist nu plaats vinden, door nu – for once and for all – te durven offers te brengen in het belang van ons doel: een welvarend eiland, waar mensen van alle windstreken op basis van hun bijdrage aan het eiland kwalificeren als YdK.

Wellicht is het een overweging om – anders dan bij de eerdere hervormingen – de basisregel voor financieringen toe te passen. Gij zult alleen lenen voor productieve doeleinden, niet voor consumptie. Met andere woorden: investeren. Wellicht moeten wij juist nu durven een investering (geen lening) te onderhandelen in vitale functies die het eiland duurzaam ten goede komen.

Meer concreet: herstructurering openbare financiën (stelsel en infrastructuur), onderwijs en zorg. De thans broodnodige steun kan dan als onderdeel van een duurzaam plan worden meegenomen. Dan hebben we op termijn – net als Nederland – een buffer, zowel in geld en arbeidsplaatsen als welzijn.

Shandrix Fernando,

Curaçao