Ingezonden | Rekenen of boerenslimheid?

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

Het hoofdartikel van het Antilliaans Dagblad van 30 mei geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen. In het artikel staat dat minister Konket nog eens uitlegt wat staatssecretaris Knops in zijn brief schrijft over de korting van 12,5 procent en wel dat dit moet gaan over het totale pakket arbeidsvoorwaarden op jaarbasis.

Vervolgens komt het eerste scenario zoals door de regering voorgesteld aan bod, te weten: 6 Procent vakantiegeld, loontrede 3 procent en vermindering vakantiedagen 3,5 procent en ja hoor, tel maar bij elkaar dat is 12,5 procent. Maar als we dit eens nader beschouwen dan is: De 6 procent vakantiegeld, 6 procent over het basissalaris en dus geen 6 procent over het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden; De loontrede van 3 procent; ook hier gaat het over een percentage van het basissalaris en geen 3 procent over het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden, bovendien gaat het hierbij om bevriezen, dus uitstel en geen afstel en is derhalve ook geen vermindering; De vermindering van de vakantiedagen met 3,5 procent, dit is zelfs al niet eens meer een korting op het basisloon.

Indien men dit uitrekent en een ambtenaar zou 1.850 uur per jaar werken (dit 46, 25 week van 40 uur per jaar) dan is dit een korting op het basisloon van 0,35 procent.

Al met al geen enkele korting over het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden en ook nog eens ten onrechte percentages bij elkaar opgeteld. Kan men nu niet rekenen of is dit boerenslimheid?

Wim van Vark,

Curaçao