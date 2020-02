Ingezonden | Relativeren: Irma vs Ciara

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Piet Karreman aan het woord.

Het is 6 september 2017 als een verwoestende super-orkaan over Sint-Maarten raast. Met urenlange windsnelheden van 295 km/uur en windstoten die opliepen tot 360 km/uur. De materiële schade is enorm!

Een eerste hulp vanuit Nederland van 550 miljoen euro, waarvan al circa 20 procent is verdampt aan onderzoeks- en consultancykosten, ligt nog steeds bij de Wereldbank. We zijn inmiddels bijna 2,5 jaar verder.

Op zondag 9 februari trok storm Ciara over Nederland. Voor deze storm werd code oranje uitgegeven door het KNMI. Iedereen moest zoveel mogelijk binnen blijven. De windsnelheid varieerde van 75- 102 km/uur. De hoogste windstoot werd gemeten op Waddeneiland Vlieland: 129 km/uur. Elders waren de windstoten 99 km/uur. Eerste schatting van de schade beloopt 150 miljoen euro.

De schade wordt zo snel mogelijk verholpen. Je blijft je verbazen vanuit Nederland.

Piet Karreman,

Nederland