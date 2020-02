Ingezonden | Roller Barrier vangrail

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord.

Er komt een pilotproject voor de zogenaamde roller barrier vangrail en deze zal aangelegd worden in de vrij scherpe bocht na de stoplichten op Berg Domi richting Nijlweg. Ik lees dan de argumentatie van de minister: het is een kostbare aanschaf maar weegt op ten opzichte van de vele reparaties van de huidige vangrails en het is goed voor de verkeersveiligheid.

Wat ik mis is een achtergrond rapport waar dit is uitgezocht en op basis waarvan tot deze aanschaf is overgegaan? Even op internet gezocht wat de prijs per meter is van deze vangrail en van de standaard vangrail, dan lees ik 250 dollar t.o.v. 25 dollar per meter, exclusief vracht. Per 100 meter ben je dus minstens 50.000 gulden kwijt. Hoeveel reparaties aan deze bocht zijn er geweest de afgelopen jaren?

Blijkbaar heeft men onderzocht dat aan de oorzaak van uit de bocht vliegen niets gedaan kan worden en dit dus alleen opgelost kan worden met dit nieuwe type vangrail? Als ik dan zie hoe de huidige vangrail kapot is gereden met een behoorlijke snelheid is de vraag of deze rollers ook niet een behoorlijke klap krijgen, gezien men rechtstreeks op de vangrail afkomt. Ook dan zal er gerepareerd moeten worden en zal duidelijk duurder uitvallen dan bij de normale vangrail.

Ik denk eerder aan het verplaatsen van de huidige vangrail dichter naar het asfalt toe zodat je dan wel krijgt dat men mee moet gaan met de kromming van de vangrail. Maar wat ik ten enenmale mis bij deze minister is het beleid en een prioriteiten lijst. Aan verkeersveiligheid doet deze minister helemaal niets.

Een voorbeeld van ontbrekende vangrail is het stukje 4 baan weg bij Julianadorp waar voor de zoveelste keer een poging gedaan wordt met palmbomen op de middenberm, ze zijn bijna allemaal weer dood en een gevaar voor de automobilist. Ongelukken zijn er velen geweest de afgelopen jaren en laatst nog met dodelijke afloop door de middenberm heen. Hier is 1300 meter vangrail nodig en dat kost ongeveer 50 dollar (aan beide kanten) per meter is 130.000 gulden. Wat staat nu hoger in prioriteit deze vangrail plaatsen of de roller barrier in de bocht van 200 meter is 100.000 gulden. Elke gulden moet al omgedraaid worden op onze kleine economie.

Ik zie deze roller barrier meer als een luxeartikel dan een echte wezenlijke vooruitgang t.o.v. de gewone vangrail. Een grotere zwaardere auto is veiliger dan een kleine maar je moet wel het geld hebben hiervoor. Het eiland vol met roller barrier is prachtig maar hebben we daar het geld voor? Waar komt het op neer, eerst een gedegen onderzoek doen en vervolgens binnen het beleid bepalen waar geld aan uit geven binnen het budget.

Hoe staat het met rechts stuur minister, hoe staat het met onderzoek naar rotonde Santa Rosa en andere, hoe staat het met wegen infrastructuur zoals Caracasbaaiweg, enz. minister? Hoe staat het met realiseren tot de 10 veiligste verkeerslanden ter wereld? Allemaal beloftes maar er komt niets uit, maar wel een roller barrier die iemand blijkbaar gezien heeft op een beurs?

Henk Pasman,

Curacao