Ingezonden | ‘Shutdown toerisme Curaçao’

Vandaag laten we Hans Slier aan het woord.

In aanvulling op het artikel ‘Shutdown toerisme’ op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad van zaterdag 21 maart, zou ik het volgende willen mededelen: De Chata (Curaçao Hospitality and Tourism Association) staat in constant overleg met de minister van Economische Ontwikkeling, de Vertegenwoordiging van Nederland en alle overige stakeholders om deze crisis in goed banen te leiden.

Wij als Chata zijn ervan overtuigd dat de regering en ook de andere partijen de ernst van de situatie inzien en daarna handelen. Maandag komt de regering met een pakket aan maatregelen om de gevolgen voor de werkgelegenheid en economie te beperken.

Uiteraard zijn zij daarbij sterk afhankelijk van Nederland, maar naar onze stellige overtuiging zet onze regering zich daarvoor meer dan 100 procent in. En zullen zij samen met ons er alles aan doen om de gevolgen voor werknemers zoveel als mogelijk te beperken.

Hans Slier (voorzitter Chata-bestuur),

Curaçao