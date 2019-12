Ingezonden | Speciale verzoek voor kerstman

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Beatrix Martina-Goeloe aan het woord.

Beste Kerstman,

Schrijf het op in je boek.

Geef ons geen overbodige luxe dit jaar.

We hebben genoeg spullen,

Er is wel een financiële crisis, maar er is een drama wat nog erger is.

Er is een mentale crisis die ons treft.

Zoveel mensen worden gepest.

Angst heerst, agressie voert de boventoon.

Elkaar treiteren wordt bijna gewoon.

Geef iedereen een hart of verstand.

Zodat het beter gaat in dit land.

We hebben niks aan mooie Kerstverlichting als onze duistere geest ons verblind.

Geef ons Respect voor elkaar.

Zodat we straks kunnen zeggen.’

“Gelukkig nieuwjaar.”

Beatrix Martina-Goeloe,

Curacao