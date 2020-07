Ingezonden | Stekeblind

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Een van de oppositiepartijen heeft zich onlangs publiekelijk gedistantieerd van de uit de hand gelopen protestactie van de afgelopen week. In alle toonaarden werd enige betrokkenheid ontkend. Ik dacht toch dat ik een bekende leider duidelijk heb gezien en gehoord tijdens die bewuste dag in Fort Amsterdam. Of had ik mijn bril niet op?

Albert Comenencia,

Curacao