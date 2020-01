Ingezonden | Stop na bordje…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Ferme taal van dhr. Walroud aan het adres van zijn eigen minister.

Ze doet er beter aan om het openbaar vervoersprobleem snel te regelen of anders moet ze opstappen.

Alle kleine buschauffeurs moeten in dienst van ABC-busbedrijf. Het bedrijf kampt al jaren met grote financiële problemen. Dit ook nog erbij. Een uitdaging meneer Walroud.

Albert Comenencia,

Curaçao