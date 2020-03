Ingezonden | Tja, Curaçao heeft 155 miljoen nodig

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Waar moet dat vandaan komen, nietwaar. Ik ben een voorstander van een aantal rigoureuze ingrepen in bijvoorbeeld de salarissen van ‘adviseurs’, adviseurs van ministers tegen enorme vergoedingen, vrienden en familieleden, pensioenopbouw regering- en Statenleden, schandelijke exorbitante salarissen heren overheids-nv’s, exorbitante salariëring Statenleden/ministers, enorme salarissen die ‘sommige’ SG’s bijvoorbeeld binnenharken.

We zijn maar gezegend op ons eiland met zoveel expertise. Waar een klein eiland groot in kan zijn. Denkt deze regering overigens ook aan de legio bejaarden en alleenstaanden die het van de goedheid van een groepje mensen moeten hebben die langsgaan om voedselpakketten te brengen. De mensen die afgesloten zijn van water bijvoorbeeld. Water waarvan iedereen op dit eiland gebruik dient te maken en juist nu in verband met de hygiëne.

Josef Martina,

Curaçao