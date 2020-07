Ingezonden | Top salarissen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Emma Stuive aan het woord.

Beste directeuren van (semi) overheidsstichtingen en duur betaalde ambtenaren,

Wie jullie zijn is ons allen onbekend maar we weten een aantal namen die niet herhaald hoeven te worden.

Jarenlang hebben jullie zeer riante salarissen ontvangen, betaalt door de mensen van Korsou. Mensen lijden om deze last te kunnen dragen. De crisis is groot. En nu moeten wij van Gobiernu vernemen dat men bang is dat jullie juridische stappen willen ondernemen tegen het verlagen van jullie salaris naar de 130% norm.

Dat Gobiernu bang is voor schadeclaim bleek overduidelijk op deze wijze waarop Giselle Mc William overspannen reageerde op de vraag:

“Zijn de topsalarrisen met ingang van 1 juli 2020 naar de nieuwe norm gegaan?”

Deze lijn is ondertussen verwijderd, de vraagsteller geblockt door Mc Williams maar de antwoorden waren overduidelijk: “(naam) dus wil nog eens schade betalen ?

De regering heeft duidelijk aangegeven dat dit een prioriteit is maar binnen de kaders wet”.

Op navragen welke schade, is het antwoord: “schadeclaims” en “(naam)L ja zeker!We kunnen dit niet zomaar doen.”

De hele lijn eindigde dat Gobiernu tegen de Chineese muur aan staat met het terugbrengen van de topsalarissen naar de 130%.

Het woord op straat, van de gewone man/vrouw is overduidelijk: “Zij niet, dan wij ook niet” en: “de topsalarissen gaan het breekpunt worden in deze crisis”.

Ik wil via deze brief jullie wijzen op de mogelijkheid om menselijkheid te tonen, om zelf dit pijnpunt van tafel te vegen. Door jullie te vragen na het lezen van deze brief om zelf naar Gobiernu te stappen, waarbij jullie alle het salaris van de nieuwe norm accepteren.

Ipv het juridische gevecht aan te gaan, vraag ik jullie, om de menselijke kant te laten zien. Ipv op de strepen te gaan staan, te laten zien dat jullie er alles aan doen om eenheid te tonen op ons eiland, om gezamenlijk sterker uit deze crisis te komen.

Jarenlang hebben jullie de vruchten mogen plukken van de harde arbeid van de bevolking, de bevolking vraagt nu iets terug.

Het aanbod wat er ligt is ongeveer 250.000 nafl per jaar inclusief alle toeslagen en extra’s. Mochten jullie niet op dit aanbod ingaan, dan zou het jullie sieren, jullie functie beschikbaar te stellen voor mensen die wel een hart hebben voor Curaçao.

Emma Stuive,

Bandabou