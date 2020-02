Ingezonden | Trots

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jozef Martina aan het woord.

In ADWikènt van 8 februari stond een interessant portret over Heinrich Hortencia.

Er komen steeds meer jongelui terug naar het eiland met de kennis die zij overal in de wereld hebben opgedaan. Mag ik hierbij aangeven trots te zijn op deze jongeren.

Zij zijn nodig om de broodnodige verandering door te voeren.

Jozef Martina,

Curaçao