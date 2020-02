Ingezonden | Tur hende kompañ’é

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Dacht ik net dat we in deze periode geen ruzie zouden maken en als broeders naast elkaar zullen genieten van het carnaval, blijkt er gedonder te zijn tussen de tumbakoning en de band van onze sterwerper. Ban mira shonan grow up.

Albert Comenencia,

Curaçao