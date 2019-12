Ingezonden | Tussen kerst en nieuwjaar

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ds. Jan Jonkman-em aan het woord.

De Een is blij, de ander boos, De Een is trots, de ander jaloers,

De Een haalt opgelucht adem, de ander houdt de adem in,

De Een telt z’n centjes, de ander vindt het niet genoeg,

De Een denkt dankbaar aan zijn baan, de ander scheldt: een dooie mus.

Op 30 december gaat ‘De Een, de ander te lijf’, de een met de documenten onder een verdiende en vermoeide glimlachen, de ander met geslepen messen.

Waar ik het in Gods Naam over heb? Over politiek natuurlijk. Dit ‘gezelschapsspel’ wordt nog één keer hartstochtelijk gespeeld in de Staten tussen de coalitie en de oppositie op 30 december. De Een eist al de overwinning op, de ander dreigt met alle middelen om dit te verhinderen, om te voorkomen dat een overwinning wordt verzilverd.

Op het ‘Monopolybord’, of bij ‘Mens erger je niet’ vallen er geen onoverkomelijke brokken, maar wel met het ‘politieke gezelschapsspel’, dat juist door menigeen bedoeld is om stuk te maken, te breken. En stel dat de Een, nu coalitie in de banken schuift van de oppositie, dan nog hetzelfde gezelschapsspel, maar dan omgekeerd. Het gaat om de politiek, om het spel en niet om de knikkers. Het gaat om macht en niet om liefde. O ja, dat woord ‘liefde’, hebben wij dat niet zonet gehoord, bezongen en elkaar gewenst met Kerstmis? Is die oneindige liefde toch niet getransformeerd in het doel van die liefde, namelijk de vrede?

In de loop der vele jaren dat ik hier mijn ‘home’ gevonden heb, eerst op Bonaire (1964) en Curaçao heb ik dit ‘gezelschapsspel van een onschuldig democratisch spel zien veranderen in ondemocratische loopgraventactiek, waar bewust koppen moeten rollen. Indien dit de bedoeling is van de Staten, vraag ik mij af of de ‘spelers’ echt wel de stem van het volk vertegenwoordigen. Er wordt dan zo mooi gezwaaid met ‘vox deo, vox populi’, niets is er van waar.

Iedereen gebruikt het woord politiek, maar weinigen weten waar dit woord vandaan komt. Als u mij vraagt of ik mij bezig hou met politiek, zeg ik direct volmondig ja, want politiek komt van het Griekse woord ‘Polis’ wat stad betekent, de verblijfplaats van de ingezetenen van de stad. Dan krijg je ‘Politeia’ wat de rechten van ingezetenen betekent.

‘Politeeiuma’ betekent de civiele gekozen regering en ‘Piliteuomai’ betekent ‘ik geef de keizer wat des keizers is en God wat Gods is; ik voldoe aan mijn burgerlijke plichten’. ‘Polites’ betekent burger. Ziet u hoe actueel het woord polites? Voor wie is het burgerschap bedoeld? Deze vraag houdt velen bezig. Niet alleen hier, maar ook in andere landen.

Wie is nu eigenlijk de echte polites des Lands? We moeten meer spreken over ‘vox politis is vox populi’. Haal de naam van God niet ergens bij waar het niet thuis hoort.

Ds. Jan Jonkman-em,

Curaçao