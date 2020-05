Ingezonden | Verbazing en onvrede

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Oudercommissie Albert Schweitzer en Marnix scholen aan het woord.

Net als het bestuur van de VPCO willen wij als oudercommissies van de verschillende VPCO-scholen, onze verbazing en onvrede uitspreken over het terugdraaien van de beslissing dat onze scholen open mochten.

Met hulp van alle ouders hebben wij in de afgelopen 10 dagen alles op alles gezet om de scholen gereed te maken voor de inspectie. Tevens waren met goedkeuring van de minister alle ouders geïnformeerd dat de scholen de leerlingen weer konden ontvangen.

Groot is dan nu ook de verwarring bij ouders en leerlingen nu in de persconferentie van de regering is aangegeven dat alle scholen voor funderend onderwijs pas op 1 juni open mogen. Meer dan 4.000 leerlingen en ouders worden hierdoor getroffen die alsnog door deze maatregelen geen goed onderwijs kunnen volgen of naar hun werk kunnen gaan.

Sinds het ontvangen van de goedkeuring van de minister hebben ouders maatregelen genomen om zelf ook weer aan het werk te kunnen gaan. Door het terugdraaien van deze beslissing zijn ouders weer genoodzaakt om de genomen stappen met betrekking tot school en opvang terug te draaien waardoor ook hun bijdrage aan de opbouw van de momenteel zwakke economie wordt vertraagd.

Daarnaast zijn een aantal andere scholen die ook hun goedkeuring gekregen hadden inmiddels ook open. Tevens zijn wij van mening dat wanneer andere scholen niet aan de normen kunnen voldoen, deze steun moeten gaan krijgen van de overheid om zo open te kunnen gaan. En hopen wij dat ook dit een eyeopener is voor de gemeenschap dat bepaalde investeringen in het onderwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat ieder kind op Curaçao gebruik kan maken van goede faciliteiten en goed onderwijs.

Als VPCO-scholen zouden wij juist in deze situatie ook onze bijdrage kunnen leveren om als spin-off te dienen waar scholen die nog niet zo ver zijn om open te kunnen gaan ook profijt van kunnen hebben. Op deze manier biedt het opengaan van onze scholen een positieve bijdrage aan de scholen die nog niet gereed zijn door inzicht te geven welke protocolvoorwaarden in de praktijk wellicht aanpassing nodig hebben.

Evenals het bestuur van het VPCO willen wij met klem vragen om de scholen met goedkeuring open te laten gaan, en alles in het werk te stellen dat alle scholen open kunnen. Onze leerkrachten zijn er klaar voor om de leerlingen weer het onderwijs te geven waar zij wettelijk recht op hebben.

En als ouders roepen wij de regering op om een positief geluid te laten horen ten opzichte van onze kinderen die deel zijn van de toekomst van Curaçao!

Oudercommissie Albert Schweitzer FO,

Oudercommissie Marnix FO,

Curaçao