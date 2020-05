Ingezonden | Verzoek aan Gouverneur om emigrerende personen toe te laten

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Namen bij redactie bekend aan het woord.

Deze brief richten wij graag via de krant aan de Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Wij zijn personen die onze huizen en banen in Nederland hebben opgezegd, zodat wij in maart konden emigreren naar Curaçao. Vlak voor onze vlucht, sloot de grens i.v.m. Corona en bleven wij achter.

Helaas krijgen wij steeds te horen dat we moeten wachten tot de toeristen mogen vliegen. Maar wij zijn toch geen toeristen? Er wordt enkel gesproken over ingezetenen, maar wij zijn er ook. Wij hebben daar onze huizen gehuurd, inboedel verscheept en werkgevers die op ons wachten. Sommigen van ons hebben ook een Verklaring van Rechtswege aangevraagd. Dit allemaal voordat Corona uit brak.

In Nederland hebben wij niets (meer). Daarom verzoeken wij gelijk gesteld te worden met de Curaçaose ingezetenen die binnenkort terug zullen vliegen.

Wij willen graag naar huis, starten met onze banen en bijdragen aan het eiland. Uiteraard zijn wij bereid alle nodige maatregelen te treffen en ook eerst in quarantaine te gaan.

Graag vragen wij om aandacht voor bovenstaande.

Namen bij redactie bekend