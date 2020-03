Ingezonden | Vijanden en vrienden: onnodige ‘bululu’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Giselle Mc William wist vanaf het begin dat ze tijdelijk minister van MEO (Economische Ontwikkeling) zou zijn. Maar zoals met vele bestuurders, het pluche en bijkomende egards voelen soms heel goed aan.

Net wanneer je denkt dat je de ‘vijanden’ hebt verslagen, ontpoppen (partijgenoot)vrienden zich tot nieuwe ‘vijanden’. Dit ervaart Steven Martina. Alwaar door premier Eugene Ruggenaath bekend is gemaakt dat exminister Martina zal terugkeren als minister van MEO, staat en zit de huidige minister Mc William nog in de weg.

Heel simpel: als Mc William haar ontslag niet aanbiedt bij de gouverneur, gaat er helemaal niets wijzigen. Bovendien wordt in de wandelgangen gefluisterd dat Mc William zich als kandidaat- partijleider van de MAN heeft opgeworpen. Formeel kan dat niet eens. Immers, de sluitingsdatum voor de inschrijving was 30 december 2019.

Alhoewel Mc William was begonnen de procedure te doorlopen, is ze uiteindelijk afgehaakt. Daarnaast is Mc William ook niet benaderd door de commissie. Vervelend is wel dat op social media diverse ‘posts’ langskomen over de moeilijkheidsgraad van het traplopen en foto’s waarin Mc William als partijleider van MAN wordt neergezet.

Nog afgezien van wie er achter al deze berichten schuilgaat, is dit heel vervelend voor de MAN. Uiteindelijk is Curaçao het slachtoffer. Want na de electorale uitglijders van de PAR, is het nu dus de MAN die in ieder geval niet positief overkomt bij het electoraat.

Ook is Curaçao een slachtoffer omdat dit soort onnodige akkefietjes/‘bululu’ niet passen in een deugdelijk betrouwbaar good governance (Groeistrategie)-beleid.

Naam bij redactie bekend,

Curaçao