Ingezonden | Vliegtuigcrashes

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Aardig verhaal van Ton de Jong in het ‘AD Wikènt’ van zaterdag 25 januari 2020, getiteld ‘Dodelijke vliegtuigcrashes op Curaçao’.

Het had uitstekend kunnen zijn indien hij de drie dodelijke vliegtuigcrashes van ALMgezagvoerders ook had meegenomen.

De eerste vond plaats op 2 augustus 1974, toen ALM-gezagvoerder Robert Richie, samen met fotograaf Tony Jeuken op de Domiberg verongelukte. De exacte oorzaak van dit ongeluk kon nooit worden achterhaald.

De tweede vond plaats op 15 december 1975, toen ALM-gezagvoerder Roelof Voss, samen met de op Curaçao geboren radioloog Van der Hoeven op de drag-baan van Koraal Tabak de dood vonden, toen hun sportvliegtuig na een vreemde manoeuvre op de baan neerstortte.

De derde vond plaats op 1 juli 1991, tijdens een luchtvaartshow op Curaçao (viering van het tienjarig bestaan van het 336 squadron van de Koninklijke Luchtmacht op Curaçao). ALMgezagvoerder Albert Pijl (de enige inzittende van een tweemotorig vliegtuig) stortte neer op de baan. Pijl, die ook lid was van de Curaçaose reddingsbrigade Citro, zou een demonstratie geven in het redden van drenkelingen. Twee dagen eerder had hij nog een toestel na onderhoud in Oostenrijk, via Madeira naar Curaçao gevlogen.

Rudy L. Sprock,

Curaçao