Ingezonden | Voedselhulp gaat door

Vandaag laten we Laurens Keesen aan het woord.

Alweer de derde week op pad voor het voedselhulpprogramma. Ik wil iedereen die bijdraagt aan Jason Vic en mij heel hartelijk danken. We moeten door, blijf ons helpen met helpen.

App +5999-6708154 als je (financieel) wilt helpen.

Accepteer geen honger. Hierbij wat foto’s zodat jullie zien waar jullie hulp terechtkomt. Er zijn ouders met kinderen, en beide ouders hebben hun baan verloren door Covid-19. Grote kinderen die voor zieke ouders zorgen en werk in toerisme verloren hebben. Veel alleenstaande moeders die hun jobjes kwijt zijn en wier laatste geld nu opraakt.

Ik praat met alle mensen even om me in te kunnen leven in hun situatie. Ze stellen de aan- dacht op prijs. Ze zijn blij en dankbaar voor de hulp die we met z’n allen geven. Het geeft ze hoop in een zware tijd. Laat ons alsjeblieft doorgaan met helpen. Ze hebben het echt nodig.

Laurens Keesen,

Curaçao