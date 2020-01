Ingezonden | Voetbalsponsoring

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marion van der Burgh van den Aardweg aan het woord.

In januari 2018 zagen vele goede doelenstichtingen tot hun schrik dat er, zonder dat daar een waarschuwend schrijven aan vooraf was gegaan, 15 procent minder subsidie werd uitbetaald.

Naar aanleiding van de verontruste vragen hierover hebben de minister en zijn SG de besturen van deze stichtingen in februari 2018 uitgenodigd om hierover uitleg te verschaffen. De minister en zijn SG legden uit dat door de verslechterende economie de subsidie inderdaad gekort was om meer geld in de economie te kunnen stoppen met het doel de economische situatie te verbeteren.

Ik heb toen al te kennen gegeven dat ik van mening ben dat er geen economie zal aantrekken als het onderwijs en het sociale vlak verpauperen.

Hoe wrang, onbegrijpelijk en verwerpelijk is het dan ook als nu met veel trots en bombarie wordt aangekondigd dat er in de komende drie jaar miljoenen guldens beschikbaar worden gesteld ter sponsoring van een Nederlandse Voetbalclub! Ja, in mijn ogen (en daarbij zal ik menigeen enorm tegen de schenen schoppen…) aan een clubje grootverdienende, verwende kwasten, die een logo op hun shirtje dragen met de naam van ons mooie eiland met een zonnetje. Dat zonnetje schijnt voor een heleboel werklozen, onderstandtrekkers en hardwerkende minimumloners op een andere manier dan wordt gesuggereerd op die reclame.

Eenieder die maar in de verste verte iets opheeft met Curaçao zorgt ervoor dat er beter onderwijs komt met betrokken, goed opgeleide leerkrachten en een adequaat werkende leerplicht. Dat er deugdelijke ambachtelijke opleidingen komen (zoals voor metselaar, timmerman, elektricien, loodgieter, tuinman, huishoudelijk personeel, kelner, kok).

Dat de sociaal zwakkeren in onze samenleving naar behoren worden behandeld, en niet zoals ik meemaakte dat een moeder met twee kinderen, zelfs met hulp van derden, 9 !!! maanden heeft moeten wachten op onderstand. Dit zou er bovendien voor zorgen dat er minder criminaliteit komt. In een vorig stuk heb ik geschreven dat ik geen econoom ben, maar wel kan nadenken.

Ik wil hieraan toevoegen dat ik ook geen politica ben, maar ik ben ervan overtuigd dat de beoogde reclame van de shirts van de Ajax-voetballers in het niet vallen bij de negatieve reclame die de overvallen op toeristen, stagiaires en vooral op bekende Nederlanders met zich meebrengen.

Mijn enige hoop is dat, nu er blijkbaar genoeg geld is om een stinkend rijke voetbalclub te sponseren, ook de goede doelenstichtingen, die twee jaar geleden drastisch gekort zijn, de aandacht en de benodigde fondsen krijgen om hun werk voor de geminachte, achtergestelde samenleving te kunnen blijven doen.

Marion van der Burgh van den Aardweg,

Curaçao