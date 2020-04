Ingezonden | Voorkom legionellabesmetting als volgend risico na coronacrisis

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Diana de Meza aan het woord.

Nu veel gebouwen op Curaçao vanwege het coronavirus minder of niet in gebruik zijn, is het risico op legionellabesmetting, bij weder ingebruikneming, niet ondenkbaar. Vele instellingen en gebouwen moeten vanwege de coronavirus-pandemie hun deuren of een gedeelte van hun locatie sluiten met alle mogelijke gevolgen van dien. Risico opleverende gebouwen en andere constructies zijn: scholen, hotels, zwembaden, sportcomplexen, gyms, sauna’s, stoomruimten, zorginstellingen, tandartsen, gevangenissen, celruimtes. De drinkwatertappunten zoals tapkranen, douches, toiletten enzovoort worden dan niet/niet genoeg gebruikt. Dit vergroot de kans op de groei van de legionellabacterie in de leidingen. Het lijkt misschien geen direct gevaar te veroorzaken in vergelijking met deze coronacrisis, maar kan toch wel grote gevolgen hebben wanneer de installaties later weer gebruikt gaan worden.

Legionella De legionellabacterie leeft in verschillende typen watersoorten waaronder ook drinkwater. Het grootste risico voor legionellagroei is stilstaand water met een temperatuur tussen de 25 en 45 graden, welke de omgevingstemperatuur hier op onze eilanden is. Legionella kan zich hierdoor (vanwege de optimale omgeving) in de drinkwaterleidingen vermenigvuldigen. De legionellabacterie verspreidt zich via kleine druppeltjes in de lucht (in nevel). Bij inademing kan de bacterie in de longen terecht komen. Daar kan ze na enkele dagen klachten veroorzaken en leiden tot longontsteking (veteranenziekte). Drinken van met legionella besmet water levert geen gevaar op. De bacterie is evenmin overdraagbaar van mens tot mens (menselijke besmetting). Legionella is een bacterie, die ernstige infecties aan de luchtwegen kan veroorzaken, voornamelijk zware longontsteking. Verneveling van water gebeurt dagelijks bij het huishoudelijk gebruik van leidingwater. Met name bij het douchen, maar ook in sauna’s, bubbelbaden en (andere soorten) verneveling. Daardoor vormt een stranddouche bijvoorbeeld een risico omdat het in deze tijd voor een langere periode niet gebruikt wordt. Dit geldt ook voor een douche in een hotelkamer. De douche in de hotelkamer wordt momenteel voor een lange periode door leegstand niet gebruikt. De tandartsen waar de praktijken beperkt geopend zijn en waar de tandartsenstoel gebruikmaakt van spraywater. Instrumenten en toestellen die vernevelingen veroorzaken. Sportscholen en gyms en nog velen.

Risicogroepen De legionellabacterie besmetting kan leiden tot griepachtige klachten, zoals legionellagriep of Pontiac fever. Die klachten gaan meestal na een paar dagen vanzelf weer over, maar de legionellabacterie kan ook een ernstige longontsteking veroorzaken, namelijk de veteranenziekte oftewel legionella-longontsteking. De kans op de legionella-longontsteking is groter voor ouderen en mensen met een verlaagde weerstand. Sommige mensen krijgen de milde, griepachtige klachten die na een paar dagen vanzelf weer overgaan. Soms veroorzaakt de bacterie echter een ernstige longontsteking, die in uiterste gevallen ernstige gevolgen kan hebben. Voorkomen van legionellagroei is een zorg en plicht van ons allen.

Preventiemaatregel Draai wekelijks alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang open. Laat het water rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt. Indien de mogelijkheid tot wekelijks laten lopen vanwege de ingestelde Covid-19-maatregelen niet mogelijk is, dient bij weder ingebruikneming van het gebouw/pand de drinkwaterinstallatie eerst goed doorgespoeld te worden. In geval van risicogroepen dienen er monsters genomen te worden die aangeven dat het spoelen succesvol heeft plaatsgevonden.

Diana de Meza, The H2Organization – Q Life, Curaçao