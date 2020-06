Ingezonden | Waarom kinderen testen?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gaby van der Veen aan het woord.

Aan de regering van Curaçao, leden van de Chata en alle andere betrokkenen. Zoals ieder jaar willen wij graag terug naar het eiland waar ik ben opgegroeid, mijn thuis. We hadden al in januari voor ons gezin met twee kleine kinderen geboekt. Een heel dure reis, maar twee weken Curaçao is voor mij erg belangrijk en extreem waardevol.

Helaas kwam toen corona (Covid-19) en Curaçao ging op slot… Overal in de wereld gaat het beter en op Curaçao zijn er gelukkig relatief weinig besmettingen. Dus naast veel landen in Europa opent ook Curaçao de grenzen weer vanaf 1 juli aanstaande, voor landen met een laag besmettingsrisico. Wat een goed nieuws.

Het toerisme kan weer opgestart worden, iets wat het eiland zo nodig heeft. Ergens merk ik dat men nog wel angstig is en daarom de grenzen opent onder strenge voorwaarden… Eén van die voorwaarden is een PCR-test voor iedereen (ook jonge kinderen) die Curaçao wil bezoeken. Waarom kinderen ook? Overal kun je lezen dat kinderen niet of nauwelijks bijdragen aan verspreiding van het Covid-19- virus. Kijk maar op de website van het RIVM. Waarom moeten kinderen dan getest worden? En is het bekend dat er bijna geen testlocaties in Nederland zijn?

De regel is nu dat iedereen die naar Curaçao gaat zich vanaf 1 juli moet laten testen, maar waar…? Wanneer…? Wij hopen op zaterdag 11 juli te vertrekken en werken tot en met vrijdag 10 juli. Kinderen moeten ook tot en met vrijdag 10 juli naar school. Wij wonen in Limburg en we kunnen niet even op en neer naar Amsterdam voor een test. Daarnaast zijn de kosten voor een test 149,95 euro per persoon.

Dus naast een dure reis die we begin dit jaar geboekt hebben moeten we door deze maatregel ook nog 600 euro extra betalen voor vier testen. Geld dat we dus niet meer op Curaçao kunnen besteden om daar (te helpen) de economie te spekken. Ergens is het heel begrijpelijk dat Curaçao voorzichtig is en dat jullie geen risico’s willen nemen, maar om dit van alle reizigers te vragen?

Is er, voordat dit bedacht werd om in te voeren, wel met Nederland en vooral het RIVM geschakeld over de uitvoering van deze maatregelen? Over de testcapaciteit die er momenteel niet is en de hoge kosten? En over het feit dat het RIVM continu benadrukt dat jonge kinderen geen of nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het virus?

Ik hoop echt dat, voordat op 1 juli de grenzen opengaan, de maatregelen tot verplicht testen worden herzien en als eerste het verplicht stellen van testen voor met name basisschoolkinderen ingetrokken zal worden. Dat scheelt al voor veel gezinnen een hoop (onnodig) weggegooid geld en voorkomt dat deze gezinnen mogelijk toch een andere bestemming kiezen.

Gaby van der Veen,

Nederland