Ingezonden | Wegenbelasting 2020

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Willem A. Mink aan het woord.

Dinsdag 14 januari was de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar waarop de autobezitters in de gelegenheid werden gesteld om de motorrijtuigenbelasting van 2020 te voldoen. We rijden op dit eiland heel veel met de auto en dan willen we ook op goede wegen rijden.

We willen goede, deugdelijke wegen en geen wegen met gaten in het wegdek. We willen goede wegen met een duidelijke zichtbare verdeling van de rijbanen. We willen goede wegen met voldoende straatverlichting zodat we ’s avonds ook kunnen zien waar we rijden. Voor een deugdelijk wegennet en het onderhoud ervan is geld nodig, heel veel geld. En aan geld heeft het land Curaçao een chronisch gebrek.

Het ene gat wordt met het andere gat gedicht, zo ook ons wegdek, lijkt het. Het deed me deugd toen ik op de eerste dag waarop de motorrijtuigenbelasting betaald kon worden bij postkantoor Groot Kwartier bij binnenkomst de gehele ruimte gevuld zag met personen die voornemens waren om eveneens op de eerste dag te betalen. Het betekende ook meteen dat ik nog heel lang zou moeten wachten voordat ik aan de beurt zou komen. Maar goed, een gepensioneerd persoon heeft tijd genoeg en wie gaat me zeggen dat volgende week de rij minder lang zal zijn.

Een rekensom leerde me dat ruim 60 personen voor mij graag wilden betalen. Het postkantoor fungeerde op die dag ook als sociale ontmoetingsplaats waar personen elkaar na lange tijd weer zagen en elkaar een bon aña wensten. Met vijf medewerkers die het postkantoor had ingezet, die voortvarend de ene na de andere persoon hielpen, duurde het wachten niet lang en binnen 45 minuten stond ik weer buiten.

Tijdens het wachten vroeg ik me af hoeveel personen de belasting van vorig jaar niet hebben betaald. Hoeveel geld ligt nog op straat en waarom wordt niet opgetreden tegen wanbetalers? Heeft de overheid het geld nodig of interesseert het de minister niet of niet iedereen betaald heeft? Het is bovendien asociaal dat sommige personen de belasting kunnen ontlopen. Het is toch simpel om de bezitters van auto’s die geen belasting hebben betaald uit te laten stappen en een fikse boete te geven?

Ik denk dat bij duidelijk optreden van de politie de belastingontduiker heel snel zijn verplichtingen zal voldoen. In elk geval stroomt het geld elke dag weer binnen en het is nu aan de minister om het wegennetwerk drastisch aan te pakken. Vanwege de regenval gedurende de laatste weken zijn veel wegen in een hele slechte conditie geraakt. Vooral bij overvloedige regenbuien, waarbij het regenwater niet zo snel afgevoerd wordt, zijn de gaten levensgevaarlijk.

Het is mij menigmaal overkomen dat ik door een plas water ben gereden waar een flinke kuil in het wegdek bleek te zitten. Slecht voor de banden en slecht voor de wielophanging flitst het dan door mijn hoofd. En waarom betaal ik eigenlijk motorrijtuigenbelasting?

Ik spreek daarom de wens uit dat de betreffende minister maatregelen zal nemen om personen die nog een openstaande rekening van 2019 en eerder hebben, voortvarend aan te pakken.

Tevens hoop ik dat de betreffende minister maatregelen gaat nemen zodat iedere autobezitter de motorrijtuigenbelasting in 2020 betaalt.

En tenslotte wil ik graag zien dat de wegen in een geweldige staat zullen komen, zodat het een plezier blijft om te rijden.

Willem A. Mink,

Curaçao