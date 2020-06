Ingezonden | Weinig schoolcomputers

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ace Suares aan het woord.

Minister van Onderwijs Eugene Rhuggenaath wil iets doen aan het gebrek aan computers op scholen en in bepaalde huishoudens. Een loffelijk streven, iets waar de vorige tien onderwijsministers niet in geslaagd zijn.

De minister geeft aan met ‘stakeholders’ te overleggen. Helaas horen de mensen op de werkvloer hier blijkbaar niet bij: Docenten, ICT-coördinatoren, en systeembeheerders worden – voor zover ik kan zien – niet betrokken in deze discussie.

De minister praat ook met ‘partners’ maar dat lijkt te betekenen dat er gesprekken zijn met providers en computerbedrijven die graag hun specifieke producten aan de man willen brengen, zonder dat er eerst gekeken wordt of die producten wel nodig zijn voor het onderwijs.

Digitalisering is een proces dat van onderop vorm moet krijgen. Als de docenten niet de juiste tools en motivatie hebben, als de systeembeheerders niet over gereedschap of legale software beschikken en als ‘ICT-coördinator’ niet eens een officiële functie is, dan is elk digitaliseringsproject in het onderwijs gedoemd tot mislukken.

Digitalisering moet een vraag zijn vanuit het onderwijs, waarbij ‘Best Practices’ uit eigen land én andere landen overgenomen kunnen worden, met speciale aandacht voor ons kleine taalgebied. Er is (vrijwel) geen digitaal lesmateriaal in het Papiaments, en als je in Google het woord ‘kacho’ zoekt, vindt je geen hond.

Ik bewonder het enthousiasme van Minister Rhuggenaath, maar begin bij de behoeften van het werkveld en benader van daaruit de commerciële partijen met een gerichte vraag in plaats van vice versa.

Ace Suares,

Curacao