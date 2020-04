Ingezonden | Wever-Croes-norm

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Mevrouw Wever-Croes, Chapeau!

Per wanneer mag ons land de met onmiddellijke ingang de Rhuggenaath-norm tegemoet zien, ingaande nu tot 23 april 2021. In deze tijd dienen overheidskosten en salarissen verlaagd te worden, voor ministers, ambtsdragers, ambtenaren en werknemers door deze overheid gesubsidieerd.

Als een kleiner buurland als Aruba dit kan, moeten zeker de graaiers op ons eiland zich extra achter hun oren krabben, en vooral in de spiegel blijven kijken of het nog wel aanvaardbaar is in deze voor tienduizenden medeburgers erg zware tijd waarbij het gros nauwelijks te eten heeft.

Schrijnend dat er zelfs nog geen stappen in die richting zijn genomen. Shame on you!

Josef Martina,

Curacao