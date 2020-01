Ingezonden | Wimco gaat dicht!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Johan van Eenennaam aan het woord.

Tot onzer (en veler) spijt gaat Wimco dicht! Wat jammer van een zo fijne zaak, die altijd onder leiding stond van de ons helaas te vroeg ontvallen hr. Henriquez.

Wij hebben zo’n vijftig jaar ervaring van een altijd goede service, deskundige reparateurs en een goed product in de winkel, een aardige en vriendelijke cassiere, in een woord wat jammer! En wat een ramp voor het personeel!

Johan van Eenennaam,

Curacao