Ingezonden | Ze hadden gelijk….

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Rudy en Rignald hebben ons jarenlang vertroeteld met hun unieke composities en passende arrangementen. Wie heeft ooit kunnen denken dat ze het toen al bij het rechte eind hadden? Luister maar naar Tula Warda, en Mi Ke Sa….

Albert Comenencia,

Curaçao