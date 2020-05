Ingezonden | Zoek de klepel..

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chanel Thijssenaan het woord.

Met verbazing heb ik onlangs kennis genomen van een ingezonden stuk in verschillende kranten waarin de heer/mevrouw S. De Miranda insinueert dat ik dankzij mijn moeder geplaatst ben bij de Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid (DRR) als ‘crisisteam staff-manager.

In het stuk haalt De Miranda tevens het Rapport van Fundashon Körsou Transparente aan om mijn werkzaamheden bij de DRR als ‘nepotisme’ weg te zetten. Gezien het feit dat het Stuk op onwaarheden is gebaseerd, vind ik het uiterst noodzakelijk om de gemeenschap van dejuiste informatie te voorzien. 1k ben zodanig opgevoed om zelfstandig door het leven te gaan, mijn eigen beslissingen te nemen en mijn doelen na te streven.

Na het afronden van mijn bachelor International Affairs in Brussel, heb ik in de periode oktober 2019 t/m januari 2020 stage gelopen bij de DRR in verband met mijn vervolgstudie master in Crisis & Security management. Het coronavirus heeft ons allen op de een of andere wijze geraakt. Wij stonden in maart en staan nu nog steeds voor een opgave van ongekende omvang: Een opgave die wij allemaal collectief moeten dragen.

Dus heb ik, op basis van mijn opleiding en opgedane ervaring de directeur van de DRR benaderd, en voorgesteld of het mogelijk zou zijn om vrijwillig een steentje bij te dragen. Zodoende ben ik sinds maart actief als vrijwillig medewerkster — zonder loon bij het crisisteam van de Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid.

De insinuatie dat ik dankzij mijn moeder ben aangesteld als crisisteam staff-manager is dus zeer onjuist en ongefundeerd. Het proberen de integriteit van zowel mijzelf als die van mijn moeder in twijfel te trekken op basis van volstrekt onjuiste informatie, is uitermate ongepast en ‘not done’.

Kortom: Je hebt de klok horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt!

Chanel Thijssen,

Curacao