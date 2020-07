Ingezonden | Zou het erg zijn indien Curaçao toestemming en medewerking kreeg om welvarend te zijn?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jaap van Eenennaam aan het woord.

Sinds begin negentiger jaren heeft Nederland de Financiële faciliterende miljarden sector wetmatig illegaal gemaakt voor Curaçao, en vervolgens via aangepaste wetgeving over genomen.

Hiermee is Nederland naar de nummer 3 plaats in de wereld van belasting paradijzen gestegen.

De financiële wereld top is voor biljoenen aan belasting ontduiking geholpen en de Nederlandse economie heeft hier zeer significant van geprofiteerd.

“Roeien met de riemen die je hebt” is het motto voor de eilanden totdat de riem te goed blijkt te zijn. Dan komt de Nederlandse Roverheid in actie. Het enige wat de eilanden verweten kan worden is het volgen van het Nederlands regeermodel en het fiscaal afrekenen van de bevolking hiermee.

Zou de Nederlandse Roverheid de verschuldigde commissie over de Offshore winsten aan het eiland betalen , met toezicht en begeleiding van adequate bestemming , dan zou de welvaart dusdanig zijn dat de toplaag van exclusief Nederlands tourisme, met de regelmaat van slecht weer in Nederland, op de Koninkrijks eilanden vertoeven en hun bijdrage leveren aan de economische groei en trots voor deze parels binnen het Koninkrijk.

Jaap van Eenennaam,

Curacao