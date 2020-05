Interview | Minister Girigorie: “onze autonomie is aangetast”

Interview door Jericette Moniz

Gepaard met het nieuws dat Curaçao vandaag – min of meer noodgedwongen – akkoord ging met de voorwaarden vanuit Nederland om in aanmerking te komen voor liquiditeitsteun, zei Minister Quincy Girigorie (PAR) tijdens de persconferentie dat Nederland zich schuldig maakt aan machtsbruik. Deze woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde. Maar wat bedoelde hij nou precies?

Zo vroeg ik Girigorie: Kunt u uitleggen waarom u dat zo ziet? En, ondanks het ‘machtsmisbruik’ gaat de regering tóch akkoord met de voorwaarden. Was het niet een beter signaal geweest de voorwaarden te weigeren, om zo te ontsnappen aan het vermeend misbruik? Stemt u er zo niet zelf mee in? Girigorie:

“Als kader noem ik het civielrechtelijk artikel 3:44 BW (rechtshandelingen die onder invloed van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden zijn tot stand gekomen, zijn vernietigbaar krachtens artikel 3:44 lid 1 BW, red.)” Maar dit even terzijde, volgens de minister, die niet de pet van jurist op had vandaag.

“Wat ik machtsmisbruik in dit geval noem is het volgende”, zo hervat hij:

“In het Koninkrijk bestaat samenwerking op verschillende gebieden. Er bestaan verschillen van mening en het is soms te begrijpen als Nederland wat meer voortvarendheid wenst. Dan willen wij ook, als regering. Maar als er sprake is van een crisissituatie zoals deze, dat niets, maar helemaal niets te maken heeft met autonomie en het wordt gebruikt om te doen alsof de landen ‘een te grote broek hebben aangetrokken’ en daardoor ingegrepen moet worden, is dit misbruik van macht.”

Er is volgens de minister getracht om via leningsvoorwaarden door Nederland eisen op te leggen die onder normale omstandigheden nooit in onze rechtstaat hadden kunnen worden opgelegd.

“Wij staan onder de druk van een liquiditeitsprobleem die het gevolg is van een pandemie en op geen enkel andere wijze kan worden opgelost. Vergeet niet dat Curaçao toestemming van het CFT (het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, red.) nodig heeft om zelfs lokaal te lenen en dat een verzoek daartoe op 6 april jl. niet eens werd beantwoord. Nu worden die voorwaarden gewoon onder druk van een groeiend liquiditeitsprobleem opgelegd.”

Het gaat Girigorie in deze niet om de voorwaarden an sich. Daarover bestaat weinig discussie, benadrukt hij.

“Een land met liquiditeitsproblemen kan niet 100 procent salarissen blijven uitbetalen in een crisissituatie, natuurlijk niet. Ook dat gezagsdragers moeten inleveren en dat de salarissen in (bepaalde) overheidsnv’s omlaag moeten is helemaal geen discussie. Die beslissingen hebben wij overigens reeds genomen en zijn in uitvoering. Wij hebben geen probleem met het stellen van voorwaarden. Dat doet elke financiele instelling die geld leent”, aldus de minister desgevraagd.

Waar het hem wél om gaat is de wijze waarop de voorwaarden zijn gepresenteerd. Zo zegt hij:

“Een betere manier in deze situatie zou zijn om ze voor te leggen en ons bijvoorbeeld een week de tijd te geven om ze aan te nemen óf met concrete tegenvoorstellen te komen, die tot hetzelfde of zelfs een beter resultaat zouden kunnen leiden. Dat is concreet en geeft waarde aan eigen verantwoordelijkheid (autonomie). Niet eens de kans om effectievere voorstellen voor te dragen is gegeven (binnen twee dagen moest er getekend worden, anders zou de leenovereenkomst komen te vervallen, red.). Maar het doel van Nederland is duidelijk anders.”

Hij verklaart dat de autonomie van de eilanden is aangetast, gebruik makende van de Covid-crisis.

Op de vraag of het, gezien zijn opvatting over het vermeende machtsmisbruik, niet een beter signaal zou zijn geweest de voorwaarden af te wijzen, zegt hij het volgende:

“Het niet aanvaarden van de lening zou de bevolking van Curaçao in een uitzichtloze situatie hebben gebracht. Binnen drie maanden zou het land niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Wat wij nu doen is een beslissing nemen ten goede van de bevolking en zelf onze verantwoordelijkheid in handen nemen om onze toekomst (via structurele hervormingen) te bepalen. Uiteraard met steun van en samen met belangrijke stakeholders in de samenleving.”

Bron: Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie