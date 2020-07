JM | Aangifte tegen Menki Rojer voor opruiing

Door Jericette Moniz

Door een nog onbekend persoon is tegen parlementariër Menki Rojer (Kòrsou di Nos Tur) onlangs aangifte gedaan voor opruiing. De parlementariër moest zich vandaag op het politiebureau melden. Dat verklaart Politiewoordvoerder Imro Zwerwer desgevraagd. Na verhoord te zijn geweest, mocht hij weer naar huis.

Opruiing kan gezien worden als het aanzetten tot strafbare feiten of zelfs geweld tegen – in dit geval – het openbaar gezag, oftewel Kabinet Rhuggenaath. De aanleiding voor de aangifte is een commentaar dat Rojer op Facebook zou hebben geplaatst: “Ze moeten geliquideerd en gefileerd worden. Kelen doorsnijden en op de grond smijten.”

De parlementariër houdt voet bij stuk en ontkent dat de woorden door hem zijn uitgekozen. Volgens hem zou hij iemand anders hebben geciteerd.

