JM | Briefing over actuele situatie van Curaçao

Door Jericette Moniz

De MinPres zat gister met zijn coalitiegenoten aan tafel over de actuele situatie op Curaçao. Diverse leiders van de SSK, CGTCT, KvK, VBC en Raad van Kerken waren hierbij aanwezig.

Eugene Rhuggenaath (PAR): “Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om van gedachte te kunnen wisselen met leiders die meedenken over de problematiek waar ons land in deze uitdagende tijden mee kampt. Alleen in dialoog komen we hier samen uit.”

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie