JM | Gilmar Pisas eist rectificatie van Volkskrant

Door Jericette Moniz

MFK-leider Gilmar Pisas eist dat de Volkskrant het artikel ‘Curaçao staat in vuur en vlam bij protest tegen door Nederland opgelegde bezuinigingen dat op 25 juni jl. verscheen, rectificeert. Dit blijkt uit een brief die Pisas vandaag naar de redactie van de Nederlandse krant en journalist stuurde.

Volgens Pisas voldoet het artikel niet aan de journalistieke eisen zoals beschreven in de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Bovendien wordt volgens hem ten onrechte de suggestie gewekt dat hij betrokken is bij de protestacties op Curaçao. De MFK ontkent alle betrokkenheid bij de protestacties. In het bewuste artikel waar Pisas zijn beklag over doet, staat:

“Wie verwacht dat vakbonden en politieke oppositie constructief meezoeken naar oplossingen, is op Curaçao aan het verkeerde adres. De minister van Justitie, Quincy Girigorie, hekelt deze opstelling, zonder hardop namen te noemen. Toch zijn er namen te vinden. Ruim een week geleden begonnen in de avonden plots kleine, onaangekondigde protesten tegen de bezuinigingen. Een groep jongeren, onder leiding van Lon Mutueel, riep daarbij steeds dat het ‘nu genoeg’ is. Diezelfde Mutueel stond woensdag bij het Waaigat de demonstranten van Selikor op te wachten. Achter hem liet iemand een Curaçaose vlag wapperen. Op zijn t-shirt stond in het Papiaments de slogan die sinds de dood van George Floyd in de VS wereldwijd klinkt: ‘I can’t breathe, ik krijg geen lucht.’ Lon Mutueel, inmiddels gearresteerd, geldt als een laaggeschoolde Curaçaoënaar. Maar het verhaal dat hij afsteekt, lijkt soms woordelijk op het verhaal van bekende oppositiepolitici als Amparo dos Santos, Menki Rojer en Gilmar Pisas, mannen die woensdag mogelijk niet geheel toevallig in de buurt waren bij het ‘spontane’ protest voor de deur van premier Rhuggenaath. Het echte onderzoek naar de krachten achter het protest moet nog zo goed als beginnen.”

Pisas schrijft dat de bovenstaande beweringen van de Volkskrant en de journalist onjuist, onzorgvuldig, misleidend en daarmee onrechtmatig jegens hem zijn. De aantijgingen vindt hij ernstig en stelt dat hij volkomen onterecht door de krant in een kwaad daglicht is geplaatst. De rectificatie verwacht de fractieleider binnen twee werkdagen.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie

Naschrift KKC