JM | Hechtenis Lon Mutueel met 8 dagen verlengd

Door Jericette Moniz

Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel moet nog acht dagen in voorarrest blijven, op verdenking van opruiing en medeplegen brandstichting. Dit heeft de rechter-commissaris vanmiddag besloten.

Hij wordt beschouwd als de aanstichter van de rellen van woensdag 24 juni.

Volgens zijn raadsvrouw, Athena Sulvaran, zouden er in het dossier leugenachtige verklaringen van de politie staan. Zo werd er gezegd dat Mutueel de gene was die de deur van Forti geforceerd zou hebben en ondanks dat daarvoor aan de zijde van de autoriteiten geen bewijs kon worden geleverd, is gekozen om Mutueel toch nog langer vast te houden.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie

