JM | Kabinet verlengt noodpakket voor Caribisch Nederland

Door Jericette Moniz

Kabinet Rutte heeft besloten om het noodpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met vier maanden te verlengen tot 12 oktober 2020.

Inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van Nederland en kunnen daarom van vergelijkbare maatregelen, zoals ook in Europees Nederland getroffen, gebruik maken.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving van Caribisch Nederland. In termen van gezondheid zijn de eilanden tot nu toe goeddeels gevrijwaard gebleven van het coronavirus. In economische zin zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba zwaar getroffen. De toeristische sector waar een groot deel van de economie op drijft, is tot stilstand gekomen. Het kabinet voegt naast al bestaande maatregelen ook enkele nieuwe maatregelen toe.

Zo is er onder meer de tijdelijke loondervingsregeling, wordt de tijdelijke regeling tegemoetkoming voor vaste lasten uitgebreid (tot een maximum van 50.000 euro voor bedrijven) en wordt tijdelijk de KCC-regeling (Klein Krediet Corona-regeling) toegevoegd voor kleine ondernemers. Daarnaast stelt het kabinet 1,3 miljoen euro beschikbaar zodat de openbare lichamen burgers en bedrijven die dat nodig hebben aanvullend tegemoet kunnen komen vanuit eilandelijk beleid.

Staatssecretaris Knops: “Met deze verlenging beschermen we ook de komende periode banen en inkomens door getroffen bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Er komen lastige tijden aan, waar veel van de samenleving zal worden gevraagd. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat ook in deze crisis de veerkracht van de eilanden ervoor zal zorgen dat we hier samen, overheid en samenleving aan beide kanten van de oceaan, uit zullen komen.”

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie