JM | Knops: ‘Geen tijd voor uitstel meer’

Door Jericette Moniz

Financiële steun vanuit Nederland zal de komende jaren gepaard blijven gaan met strikte voorwaarden. Er is geen ruimte voor uitstel meer. Dit zei Staatssecretaris Raymond Knops vandaag tijdens een debat.

“Als we doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we altijd hadden: te weinig resultaat en stekelige verhoudingen. Dat moeten we niet laten gebeuren”, zegt Knops resoluut, die benadrukt dat de inzet van het Nederlands kabinet uit is op het helpen van de kwetsbare groepen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten en niet voor de verrijking van Nederland zelf. Dat houdt volgens de Staatssecretaris in dat de landen door het voldoen aan de gestelde voorwaarden steeds meer leren de juiste keuzes te maken zodat de weerbaarheid er structureel geborgen is.

Inkomensgelijkheid

Knops: “En dat kan alleen maar als Curaçao, Aruba en Sint Maarten dingen anders doen. En dat vraagt om leiderschap.” Op Curaçao gaat het hem met name om het gebrek aan inkomensgelijkheid. Er is volgens hem teveel verschil in salarissen en er wordt te weinig belasting betaald. “Dat leidt er toe dat de financiële situatie al veel langer kritisch is (al voor de Coronacrisis, red.).”

Uitgelekte salarisstroken laten zien dat topman Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) in 2019 een jaarinkomen had van 1.144,274 gulden. Yamil Lasten (Curoil) was goed voor 827.704 gulden. Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) verdiende 747.306 gulden en Philip Martis (SVB) had in 2015 nog een salaris van 1.125,666 gulden. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor noodhulp van Nederland is dat er 12,5 procent van de salarissen van (semi-)overheidspersoneel wordt gekort.

Ondeugdelijk bestuur

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) zegt over een brief te beschikken waaruit blijkt dat topambtenaren uitstel krijgen van deze korting en dat voor de duur van één tot twee jaar. Niet alleen Knops spreekt zich daarover afkeurend uit, volgens de SP’er voert boosheid in de gehele Kamer de boventoon.

In gesprek met deze verslaggeefster zegt hij dat er sprake is van ondeugdelijk bestuur op Curaçao. “Het is te zot voor woorden dat de armen de dupe worden van keuzes die de overheid neemt, of weigert te nemen. Politici en directeuren verrijken zich, beschermen hun vriendjes en de simpele vuilnisophaler moet als eerst inleveren. Dat er vervolgens wordt geroepen dat het de schuld van Nederland is, is een grote leugen.”

De volgende stap is volgens Van Raak het dialoog aan te gaan. In gesprek gaan met de regering en uitleggen dat het toch echt anders moet. “En als dat niet helpt dan moeten we het bieden van financiële hulp maar buiten de regering doen.”

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie

Naschrift KKC

Salarisstrookjes advocaat Mirto Muray is de raadsman van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan hun salariëring ooit door een minister is bepaald. Murray betwijfelt namelijk of de wijziging van de Code Corporate Governance de bevoegdheid geeft aan de minister om de arbeidsvoorwaarden van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten te maximeren.

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen en die die salarissen moesten limiteren, opmerkelijk genoeg ook al door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova toendertijd vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd