JM | Lon komt onder voorwaarden vrij

Door Jericette Moniz

Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel wordt vandaag vervroegd vrijgelaten, maar onder bijzonder voorwaarden; het niet opnieuw plegen van een strafbaar feit en verplicht contact met de reclassering. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De vrijlating betekent nog niet dat hij onschuldig is verklaard. Het strafrechtelijk onderzoek wordt voortgezet; de ernstige bezwaren voor de opruiing en openlijk geweldpleging waarvan Lon wordt verdacht, zijn nog aanwezig, vindt het OM, die zegt met de vrijlating van Lon een situatie te willen scheppen waarin enerzijds de rechten van burgers, zoals die van demonstratie, gerespecteerd worden en anderzijds de openbare orde niet door strafbare feiten wordt aangetast.

Lon was een van velen die op 24 juni 2020 tijdens een uit de hand gelopen demonstratie rond Forti is aangehouden. Van de grote groep aangehouden verdachten is voor een twintigtal door de rechter-commissaris beslist dat zij langer in voorarrest blijven.

De rol van iedere verdachte wordt door het OM beoordeeld en daarvan zal afhangen of de inbewaringstelling wordt gevorderd. Die vorderingen worden eveneens deze week behandeld.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie