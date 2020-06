JM | Mogelijk wél Sinterklaasintocht in Curaçao

Door Jericette Moniz

Sinterklaas en zijn Pieten komen dit jaar wellicht tóch naar Curaçao. Althans, als het aan premier Eugene Rhuggenaath (PAR) ligt. Dit verklaart hij in de hoedanigheid van minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) desgevraagd. “Maar het is tijd voor verandering”, aldus Rhuggenaath.

Hij zegt ‘zeer bewust te zijn van de pijn die de traditionele viering van Sinterklaas kan veroorzaken’ en reageert bevestigend op de vraag of een aangepast feest tot de mogelijkheden behoort.

Organisator van het jaarlijks kinderfestijn, Solange Trinidad, voelde zich onlangs genoodzaakt de intocht vanuit haar stichting, Fundashon Pa Nos Muchanan, te annuleren. Enerzijds wegens de financiële gevolgen door de coronacrisis, anderzijds vanwege de toenemende kritiek rondom Zwarte Piet.

Volgens Trinidad is met de karikatuur echter niks mis. “Maar ik begrijp wel dat bepaalde groeperingen het als een racistisch element zien”, legt zij uit. “Wij hebben nooit mensen willen kwetsen en hebben zelfs diverse aanpassingen gedaan, maar desondanks blijft het Sinterklaasfeest geassocieerd met racisme. Dat haalt de smaak (motivatie, red.) weg om door te gaan.” Rhuggenaath vindt het jammer te moeten vernemen dat dit jaar geen intocht georganiseerd wordt, zo geeft hij desgevraagd toe.

Samen aanpassen

Het annuleren van het evenement vanwege kritiek op Zwarte Piet is volgens Rhuggenaath niet de oplossing.

“We moeten gezamenlijk bewuster worden van de onderliggende pijn die veroorzaakt wordt door onder andere het slavernijverleden. We moeten hierover in gesprek gaan. Niet om verder van elkaar verwijderd te raken, maar om samen te helen, diversiteit te omarmen en nader tot elkaar te komen als mensen, als human beings.”

De recente moord op de Afro-Amerikaanse George Floyd, discussies die zijn opgewaaid en groeperingen die zich massaal sterk maken voor anti-racismecampagnes, zijn volgens Rhuggenaath duidelijk een signaal dat er géén plek is voor racisme. Ook niet in Curaçao.

“Misschien moeten we dit zien als een kans. Denk aan een aangepaste Sinterklaasviering. Het gaat uiteindelijk om onze kinderen en ouders met kinderen samen te brengen. Het is ook belangrijk voor kinderen dat hun fantasie wordt gestimuleerd en iets hebben om naar uit te kijken.”

Kijken naar de toekomst

Tyrone Brunken, van de lokale anti-racisme groep Kòrsou Kontra Rasismo, hield vorig jaar tijdens de Sinterklaasintocht een vreedzaam protest. Hij verklaart tegenover deze verslaggeefster dubbele gevoelens te hebben bij het afzeggen van de intocht van dit jaar.

“Ik ben blij met de beslissing omdat het mogelijkheden creëert voor verandering. Maar aan de andere kant vind ik het jammer dat niet met duidelijke bewoording gezegd is (door Trinidad, red.) dat Zwarte Piet an sich fout is.”

Kòrsou Kontra Rasismo pleit voor het elimineren van racistische elementen uit de samenleving. “Met betrekking tot het Sinterklaasfeest is ons doel om te komen tot een evenement waar álle kinderen van kunnen genieten.” Brunken benadrukt bereid te zijn zich daarvoor in te zetten. Dit bij voorkeur samen met Trinidad, vanwege haar ervaring. “Laten we alles opzij zetten en werken aan de toekomst.”

Op de vraag of de intocht wegens de coronamaatregelen moeilijk of niet zou kunnen of mogen plaatsvinden, antwoordt Rhuggenaath resoluut:

“Dat hoeft helemaal geen problemen op te leveren. Uit voorzorg moeten wel grote menigten vermeden worden omdat het risico voor ‘superspreading’ (massabesmetting, red.) aanwezig is, dus dat betekent wel dat bepaalde scenario’s goed uitgewerkt moeten worden. Dat is een uitdaging inderdaad. Maar november is nog ver weg.”

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie