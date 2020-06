JM | Nieuwe rotatie Compagnie in de West op Curaçao

Door Jericette Moniz

De nieuwe rotatie Compagnie in de West (CidW) is vandaag uit Nederland aangekomen op Curaçao. Deze 120 militairen gaan onder andere bijdragen aan het handhaven van de maritieme grenzen om illegaal drugsverkeer of aanlandingen met mogelijk Covid-19-besmette ongedocumenteerden te voorkomen.

Deze 34e rotatie Landmachtmilitairen, welke CZMCARIB ondersteunt bij het uitvoeren van haar drie hoofdtaken in het Caribisch gebied, heeft in Nederland in quarantaine gezeten en zijn daarnaast negatief getest voor Covid-19 alvorens zij op het vliegtuig mochten stappen.

Dubbele bezetting

De komende periode zal er tijdelijk een dubbele bezetting zijn van deze militairen op Curaçao. Na een goede overdrachtsperiode zal CidW rotatie 33, ditmaal de Alpha Koningscompagnie van 11 Infanteriebataljon Air Assault Garderegiment Grenadiers en Jagers, haar taken overdragen aan de Charlie Tijgercompagnie van ditzelfde bataljon uit Nederland. De militairen die elkaar overnemen zijn normaliter beiden gestationeerd in Schaarsbergen (NL) op dezelfde kazerne.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie