JM | Ontsnapte man terug in quarantainehotel

Jericette Moniz

De 45-jarige man die dit weekend uit het hotel waar hij in verplichte quarantaine verbleef is weggelopen, is inmiddels terecht. Dat verklaart Justitie-minister Quincy Girigorie (PAR) desgevraagd.

“De man is vanochtend aangehouden en na een gesprek met hem is gekozen om hem wederom in quarantaine te plaatsen, daar dit gezien de omstandigheden de beste optie was”, aldus Girigorie.

Waar de man is aangehouden en details hieromtrent moest de minister schuldig blijven.

