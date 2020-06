JM | Overheid trekt 300.000 gulden uit voor opknapwerk woningen

Door Jericette Moniz

Kabinet Rhuggenaath heeft tien aannemers aangesteld om huizen van gezinnen die in armoede leven, in de wijken Otrobanda, Buena Vista, Bándabou en Montaña, te repareren. De overheid heeft hiervoor 300.000 gulden uitgetrokken.

Doel van dit opknap-project is enerzijds het levensgenot van de gezinnen te vergroten en anderzijds het op gang brengen van de economie, door kleine aannemers aan werk te helpen. De werkzaamheden in de eerste fase omvatten onder andere het vervangen van ramen, deuren, en beschadigd houtwerk alsook pleister- en verfwerk aan de muren en moeten in drie weken af zijn.

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) heeft samen met hulpverleningsinstanties een selectie gemaakt van de woningen die in aanmerking komen voor dit project.

Zowel premier Eugene Rhuggenaath (PAR) als Soaw-minister Hensley Koeiman (MAN) spreken in een statememt van zeer belangrijk werk, gezien een aangename woonomgeving bij de eerste levensbehoeften behoort.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie