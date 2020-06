JM | Politie zoekt uit quarantaine ontsnapte man

Door Jericette Moniz

Een 45-jarige Curaçaose man is uit het hotel ontsnapt waar hij sinds vorige week zaterdag in verplichte quarantaine zat. Dit bevestigt Justitie-minister Quincy Girigorie (PAR) desgevraagd. De politie is naar hem op zoek.

De man, een ingezetene van Curaçao, kwam terug vanuit Nederland en verbleef sindsdien in quarantaine. Uit welk hotel hij is ontsnapt is niet bekend gemaakt. Volgens Girigorie is er echter niet al te veel reden tot paniek. “Tot nu toe is geen enkel persoon in quarantaine uit Nederland met het covid-19 virus besmet gevonden. Wel wordt iedereen voordat ze vertrekken opnieuw getest”, vertelt hij.

Consequenties

Helemaal ondenkbaar dat de man besmet is, is het niet. “Het is weleens voorgekomen dat iemand positief is bevonden gedurende de laatste dagen van de quarantaine”, aldus de minister. Op de vraag wat de consequenties zullen zijn voor de man, eenmaal opgespoord, antwoordt Girigorie: “Volgens de Landsverordering Bestrijding Besmettelijke Ziektes heeft de man een strafbaar feit begaan. Hier staat een hechtenis van maximaal 45 dagen voor.”

Op het moment van aanhouding, zal worden beslist wat er met de man zal gebeuren. “Het hangt uiteraard af van de details, hoe de persoon zich gedraagt, of hij meewerkt et cetera. Het feit dat de man zich niet aan de regels heeft gehouden, is een indicatie dat er waarschijnlijk andere maatregelen nodig zijn. De wet geeft daartoe ruimte”, aldus Girigorie desgevraagd, “maar dat zal geëvalueerd moeten worden samen met de operationeel leider.”

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging (monitoring) bij de hotels, was ten tijde van deze publicatie niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Facebook Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie